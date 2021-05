Participación, la gran deuda: cifra total estuvo por debajo del plebiscito de octubre y comunas de la zona oriente lideraron en la RM

Política

Al cierre de esta edición, se habían emitido más de 5,2 millones de sufragios en ambas jornadas, con lo que la participación llegaba al 35,3%, la más baja desde la instauración del voto voluntario en el 2012.

Realizar un proceso electoral en medio de la segunda ola de contagios por coronavirus era por sí mismo todo un desafío. Pero si se le agregaba que además de los convencionales constituyentes, se escogerían a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, el evento ya se ponía cuesta arriba. Y aquello se reflejó en la participación ciudadana.

Al cierre de esta edición y con el 86% de las mesas escrutadas a nivel nacional, el Servicio Electoral calculaba que se emitieron 5.299.752 sufragios en la megaelección de sábado y domingo, lo que considerando el padrón habilitado de 14.900.190 personas, daba como resultado una participación de apenas un 35,3%.

De esta manera, la cifra, hasta el cierre de esta edición, estaba muy por debajo de la participación durante el plebiscito de entrada del 25 de octubre, cuando 7.569.082 personas sufragaron tanto en Chile como en el extranjero para pronunciarse sobre las opciones "Apruebo" o "Rechazo" a la redacción de una nueva Carta Magna.

A su vez, el dato de participación como proporción del padrón habilitado estaba inclusive por debajo del mínimo histórico alcanzado en las municipales de 2016, cuando un 36% de los ciudadanos habilitados acudió a las urnas.

Cabe recordar que desde el 2012 los procesos electorales en el país se realizan bajo el esquema de inscripción automática y voto voluntario.

Y las cifras preliminares dieron sustento a la sensación ambiente que se vivió en la jornada de ayer, en la que se reportó escaso movimiento en los locales de votación, escenario que se modificó hacia el final de la tarde, con escenas de filas y aglomeraciones en los centros de votación antes de la 18 horas, plazo límite para ejercer el derecho a voto.

En base a los datos preliminares, el domingo habrían votado algo más de 2,2 millones de personas, mientras que en la jornada del sábado el Servel dio cuenta de 3.055.352 de sufragios, un 20,51% de participación en el primer día del proceso.

Los factores

El director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, Ricardo González, cree que la participación final estaría en torno a los 6 millones de votantes, lo que equivale a cerca de un 40% del padrón.

"Hay varios factores que explican esto, siendo uno de los principales la desafección que siente la ciudadana respecto a la elite política. Hay muchas desconfianzas en las instituciones. A esto se le agrega que hubo un alto nivel de saturación debido a la gran cantidad de elecciones y candidatos, más aun considerando que en Chile hay un bajo consumo de información política", recalca, enfatizando que uno de los grandes "ganadores" de la jornada fue el Servel debido a la complejidad logística de organizar un proceso así.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, cree que las explicaciones detrás de la baja votación "son difíciles de abordar", ya que no está claro si fueron a votar "los mismos de siempre, ya que los resultados no fueron los mismos de siempre".

"Hubo mucho voto cruzado. Gente que marcó como gobernadora a Karina Oliva, a Teresa Marinovic como constituyente y alcaldesa a Evelyn Matthei", detalla el abogado, que fue vocal en el Campus Oriente de la UC en Providencia.

Mientras que el director del área de Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla, no ve una "crisis de participación", dado que a diferencia del plebiscito de octubre, donde solo se elegía si redactar o no una nueva Constitución, en esta ocasión eran tantos los candidatos que "puede haber habido confusión en la ciudadanía al momento de emitir su voto".

"Además, hay que considerar el factor del clima político y sanitario, con altos niveles de contagios, pausas de un mes en las campañas por el alza de casos de Covid. No hay que olvidar que la calle es el principal escenario de campaña y por la pandemia debió migrar a mecanismos digitales", señala.

Sector oriente lidera

Los datos preliminares del Servel a nivel de comunas en la Metropolitana dieron cuenta de que las del sector oriente lideraron en participación en la doble jornada.

Lo Barnechea lideró con un 55,6%, seguida de Ñuñoa, San Pedro y Vitacura, todas con sobre un 50% de participación.

En el otro extremo, la menor participación se registró en Quinta Normal (22%), escoltada en el sótano del ranking por Estación Central, San Ramón y La Pintana.