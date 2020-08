Partió la campaña del plebiscito: principales elementos y cómo la ven sus protagonistas

Política

Con llamados a votar por una u otra opción y centrada en la tecnología digital se inició el proceso de cara al 25 de octubre.

Sin calles y ni alamedas saturadas de propaganda política a favor o en contra de una nueva Constitución, comenzó la campaña de cara al plebiscito del 25 de octubre. Aunque los chilenos estamos poco acostumbrados a esto, la pandemia, la crisis económica y los nuevos tiempos impusieron un moderno método de llegar a la opinión pública con las diferentes propuestas: las campañas digitales.

Así, a sólo horas del inicio del proceso oficial de la campaña, los distintos comandos han saturado las redes sociales para atraer a la ciudadanía, ya sea hacia el "apruebo" o hacia el "rechazo".

Sin embargo, este martes por la tarde, a sólo horas del inicio de la campaña, se despachó el proyecto que limita el gasto y los aportes y regula la publicidad, incluyendo los medios digitales, dada la contingencia, ya que se presume que serán los más utilizados por los comandos para transmitir sus distintas posturas.

Un elemento importante de esta normativa es que limita el gasto electoral por opción que alcanza una cifra que ronda los $ 2.100 millones y el tope que podrán aportar las personas naturales será de un monto cercano a los $ 14 millones. Clave resulta el hecho de que no podrán apostar las empresas y los medios deberán remitir al Servicio Electoral la información acerca de quienes contraten publicidad sobre el plebiscito.

Por otro lado, el Congreso despachó sólo hoy el proyecto del Ejecutivo que le otorga financiamiento adicional al Servel para contratar al personal que sea necesario para el proceso del plebiscito y, adicionalmente, determina dar exenciones tributarias a quienes aporten a las campañas.

Elementos que marcan el proceso

Iniciando este proceso, el cientista político Marco Moreno destacó que el primer dato es que esta campaña se va a jugar fundamentalmente en el terreno digital "y uno observa que los partidarios del "rechazo" son muy activos en esta materia" y , a su juicio, aparentemente hay más unidad en ese sector, ya que los adherentes del "apruebo" están no están agrupados en un solo comando, sino en múltiples organismos, principalmente en los partidos políticos de la oposición.

A diferencia del plebiscito del '88, cuando 14 colectividades lograron unirse bajo un solo paraguas, ahora se ve en la oposición se ve dificultad para adoptar una estrategia clara conjunta, lo que puede tener que ver con la seguridad que existe entre los partidarios del "apruebo" de que su opción será la ganadora, reflexiona Moreno.

Por otra parte, el experto percibe que la campaña se comienza a "contaminar con la carrera presidencial, en circunstancias que se está resolviendo una cosa muy diferente" y también nota que el país se está polarizando, aunque estima que eso es normal en este tipo de elecciones.

Por último, advierte que hay que considerar que tal vez "por la falta de claridad con que está actuando el gobierno y por la manera en que lo está haciendo la oposición, la campaña por el plebiscito se está convirtiendo en un referéndum sobre el gobierno, lo que va a complicar a la actual administración del presidente Sebastián Piñera".

Moreno también hace hincapié en el tope de los aportes que pueden hacer las personas naturales ya que, a su juicio, por ser tan altos se conoce quienes tiene más recursos para hacer aportes y que estos irán el "rechazo" más que para el "apruebo".

Constitución que represente a todos

Al inicio de la jornada, dirigentes y parlamentarios de los diferentes partidos políticos y opciones valoraron el inicio del proceso y expresaron las expectativas que tienen respecto del resultado, que sólo se conocerá el 25 de octubre, cuando los chilenos concurran a las urnas. Pese a que aún está en debate cómo votarán quienes están enfermos de Covid-19.

Por lo pronto, la diputada Andrea Parra (PPD) presentó un proyecto para que se permita a estas personas sufragar a través de correo postal. Aunque la iniciativa no ha concitado mucho respaldo, su autora está pidiendo si éxito aún al Ejecutivo que lo patrocine.

Mientras esto ocurre, los representantes de los diferentes sectores llaman a participar en el proceso. En este sentido, el presidente de la DC, Fuad Chahín, señaló que esta tiene que ser una campaña pedagógica, porque hay que explicarle a la ciudadanía la importancia del plebiscito y por qué es relevante para el país tener una nueva Constitución que represente a todos.

"La posibilidad de ponernos de acuerdo sobre el país que queremos para poder avanzar, en los próximos 20 años, hacia una sociedad más inclusiva, más justa, más democrática, con mayor legitimidad en nuestras instituciones, justamente pasa por votar apruebo el 25 de octubre", señaló Chahín.

En contraste, el secretario general de la UDI, Felipe Salaverry, retrucó que "no necesitamos una nueva Constitución para hacer los cambios que mejoren la calidad de vida de los chilenos", por lo que recalcó que la campaña del partido "apunta al sentido común de no perder lo que hemos ganado, no perder nuestra libertad para elegir", invitó a votar "rechazo".

Por su parte, el senador socialista Carlos Montes hace énfasis en que "la campaña por el plebiscito debe llegar a todos los rincones de nuestro país, de nuestras comunas" e invita a "salir con mucha convicción y con mucha energía a jugarnos por el "apruebo" y por una Comisión Constitucional 100% elegida". A su juicio, los hechos de octubre dejaron de manifiesto que nuestro país necesita una nueva Constitución "para construir una democracia y un desarrollo propio de este siglo".

Muchas redes sociales

En un tono más conciliatorio, el presidente de Evópoli, diputado Andrés Molina, manifestó su esperanza en cuanto a que "esta campaña se centre en el debate de ideas, en contenidos, y que seamos capaces, a través de los medios telemáticos por los temas de sanidad, de entender que estamos todos por un mejor país".

Su par, el timonel del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, hizo hincapié en que su colectividad está por la opción "apruebo" y por elegir una Convención Constitucional conformada en lo posible mitad por mujeres y mitad por hombres. Añadió que con la nueva Constitución, el PC quiere "conquistar un Estado solidario (...)., salarios y pensiones dignas, menos desigualdad" y una "democracia participativa", entre otras materias.

En la misma línea, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, expresó que a través del "apruebo", Chile tendrá una "Constitución nacida en democracia" y aclaró que debido al coronavirus, el PS reorientó y rediseñó su campaña con énfasis en las redes sociales y las nuevas tecnologías de información para llegar con su mensaje de "optimismo" a toda la ciudadanía.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, hizo hincapié en que este es un inicio de campaña distinto, porque la pandemia impide reunirse en persona, pero al igual que lo señaló Elizalde se ha recurrido mucho a las redes sociales y llamó a votar el 25 de octubre por el "apruebo" con "alegría, esperanza, sin o dio y sin violencia".

Libertad de acción en RN

Mientras que la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, recalcó que el sector comienza la campaña "con todo" en pleno centro de la capital, para cumplir dos objetivos: repartir mascarillas, "porque estamos muy preocupados por un plebiscito que sea seguro" para quienes vayan a votar; y segundo, para explicar que son dos votos: uno por el "apruebo" o "rechazo" y el otro donde se elegirá el órgano que elaborará la Constitución Constitucional o la Convención Mixta Constituyente.

Por su parte, el presidente de RN, senador Rafael Prohens, subrayó que su partido dejó libertad de acción en esta materia, "en nuestro partido cabemos todos y es un partido que quiere o mejor para Chile", dijo, y llamó a votar en conciencia por lo mejor para nuestro país.