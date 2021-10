Paulina Vodanovic: “El de 2022 es un presupuesto que no se condice con las necesidades que habrá pospandemia”

Política

La abogada también señala que “la principal misión del próximo Congreso será implementar la nueva Constitución y elaborar las leyes que la hagan realidad”.

En enero de este año hizo una arriesgada apuesta política al sumarse al comando de la entonces precandidata presidencial socialista Paula Narváez, como su coordinadora, cargo que dejó un mes después; sin embargo, eso no la desalentó para seguir en política, ya que la abogada socialista Paulina Vodanovic Rojas (49) busca ahora un escaño en la Cámara Alta, como sucesora del senador Carlos Montes.

Vodanovic fue la primera mujer en ejercer el cargo de subsecretaria para las Fuerzas Armadas (2015-2018) y para emprender la carrera al Congreso con total libertad, en septiembre suspendió su labor como presidenta del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la exmandataria Michelle Bachelet en 2018.

- ¿Cuál será el sello de su gestión en el Senado y cuál su contribución en materia de políticas sociales y económicas?

- Mi sello es ser socialista. Es la proximidad a lo que espero sea la nueva Constitución, en cuanto a ir actualizando y poniendo todas las leyes en concordancia con los derechos sociales que garantice la nueva Constitución. Particularmente, en materia laboral, en vivienda y salud. Creo que la principal misión del próximo Congreso, así como la de la próxima Presidenta de Chile –que espero sea Yasna Provoste- será implementar la nueva Constitución y elaborar las leyes que la hagan realidad.

-A partir de la situación económica generada por la crisis social, primero, y la pandemia después, ¿cuáles diría que son los principales desafíos de la Región Metropolitana?

-La pandemia es una catástrofe permanente y es curioso que no se haya abordado con una visión de conjunto, ha habido medidas parche, pero no se ha abordado con el impacto que ha tenido. El principal desafío, no sólo en la Región Metropolitana, sino en Chile, será absorber el desempleo actual, porque se han perdido alrededor de 400 mil empleos entre octubre de 2020 y de 2021.

-¿Si fuera senadora en este período habría aprobado el cuarto retiro?

-Aprobaría el cuarto retiro, porque hay muchas personas muy menguadas, que llevan mucho tiempo sin trabajar y, fundamentalmente, la clase media no tiene acceso a los instrumentos de apoyo que se han usado. Muchas veces los parlamentarios no alcanzan a entender eso. Sí me parece que el proyecto que está en el Senado debe ser bien estudiado, porque aborda situaciones distintas, como son las personas con rentas vitalicias respecto de las que cotizan en AFP, que tienen regímenes distintos y, por lo tanto, tratamientos diversos en la legislación.

-¿Qué tanto le preocupa el crecimiento económico (se habla de un fuerte freno en 2022) y qué medidas deberían impulsarse?

-Hay un mercado bien complejo hoy día, por lo tanto, el escenario que se vislumbra, efectivamente, no es el más auspicioso. Uno esperaría que este gobierno desde ya hubiera estado tomando medidas para que esto no sea el presente griego que reciba la próxima Presidenta o Presidente. Se deberían estar aplicando desde ya medidas proempleo y en el presupuesto para el próximo año debieran venir considerados subsidios a la empleabilidad.

-También hay otros desafíos como la inflación y recobrar la salud de las finanzas públicas, ¿qué le parece un presupuesto que reduce el gasto público en más de 20% para el próximo año?

-El de 2022 es un presupuesto que no se condice con las necesidades que habrá pospandemia: no contempla en forma adecuada subsidios para el empleo y trata bastante someramente materias que son de mucha importancia al disminuir drásticamente las ayudas sociales.