Pensiones y cambio de jornada laboral: la agenda que tendrá María José Zaldívar en el Ministerio del Trabajo

Política

La abogada independiente reemplazó en la cartera a Nicolás Monckerbeg. El gobierno apuesta a sus conocimientos técnicos en seguridad social y su capacidad negociadora con la oposición.

Uno de los movimientos destacados del cambio de gabinete fue el arribo de la subsecretaria de previsión social, María José Zaldívar (independiente), como nueva ministra del Trabajo en remplazo de Nicolás Monckeberg (RN).

Abogada y magíster en derecho público de la Universidad Católica, licenciada en Historia de la misma casa de estudios, e hija del exsenador de la Democracia Cristiana (DC), Adolfo Zaldívar, su perfil se caracteriza por su alto conocimiento técnico del sistema de seguridad social y en especial el de pensiones, uno de los proyectos de ley emblemas del gobierno que se discute en el Congreso.

En sus primeras declaraciones como secretaria de Estado, Zaldívar afirmó ayer que avanzará en los proyectos "que benefician a una mayor cantidad de chilenos lo antes posible y, por cierto, a tener las puertas abiertas y tender al diálogo".

Asimismo, reconoció que habrá nuevos asuntos que tendrá que estudiar. "Hay una cantidad de nuevos temas que tengo que comenzar a analizar, creo que lo primero es empezar a despedirse de los antiguos equipos, comenzar a trabajar con los nuevos, vamos a tener un enorme desafío hacia adelante", manifestó.

Sus redes políticas

De carácter afable, dialogante y con buena muñeca política para negociar, desde su nombramiento como subsecretaria en marzo de 2018 Zaldívar se posicionó como una de las figuras de recambio generacional (tiene 44 años de edad) del gobierno por lo que su nombramiento no fue una sorpresa.

Aunque no tiene un domicilio político establecido, sus redes políticas vinculadas a la DC podrían ser un factor importante para destrabar la discusión legislativa de los proyectos de su cartera. Dentro de sus cercanos en la falange se cuentan el presidente del partido, Fuad Chahín, y la senadora Carolina Goic.

Anteriormente, entre 2005 y 2014 formó parte de la Superintendencia de Seguridad Social, primero como abogado informante (2005), luego como fiscal (2006- 2010) y finalmente como Superintendenta, cargo en el que se desempeñó hasta mayo de 2014.

En ese organismo conoció al senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, con quien tiene una buena relación.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), destacó el profesionalismo de la exsubsecretaria, especialmente en materia previsional. "Para el proyecto de ley de pensiones, no tengo la menor duda de que está absolutamente capacitada. El problema, más allá de sus capacidades que son excelentes en términos profesionales, es saber si tiene la voluntad o no de escuchar lo que los chilenos están pidiendo, que se relaciona con la inequidad que tiene el sistema de pensiones", señaló.

Mientras que la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD), valoró las aptitudes de Zaldívar para el cargo, señalando que es competente, particularmente en materia de previsión social.

La agenda de Trabajo

La reforma al sistema de pensiones que está promoviendo el gobierno, incluyendo las nuevas medidas anunciadas por el Presidente Piñera para aumentar las Pensiones Básicas Solidarias (PBS), será uno de los principales temas de la agenda legislativa de Zaldívar.

Particularmente, parlamentarios de la oposición han pedido que el Ejecutivo divida el proyecto de pensiones, donde las medidas de las PBS tendrían los votos suficientes para ser aprobadas y en segundo lugar, revisar en profundidad la iniciativa para incorporarle cambios al sistema de AFP.

"Nos preocupa que el Presidente siga insistiendo en mantener en una sola propuesta legislativa el tema de las pensiones. Le hemos dicho desde el primer día que separe lo del Pilar Solidario, él propuso un aumento del 20% y nosotros decimos un 25%, pero creo que es un debate más en profundidad", puntualizó Muñoz.

Mientras que el senador Letelier dijo que "el proyecto del gobierno y las indicaciones presentadas no se hacen cargo del problema de la solidaridad y necesitamos que cuando la gente se pensiones, no empobrezca. Uno desea que cambie el lineamiento del gobierno en esta materia y no escuchamos nada en las palabras del Presidente Piñera".

Otro de los proyectos relevantes de la cartera de Trabajo es la discusión legislativa de la iniciativa que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.

Antes del estallido del conflicto social, la Cámara de Diputados había aprobado en general el proyecto que busca modificar el Código del Trabajo y que es promovido por el Partido Comunista.

En tanto, el Ejecutivo promueve otra iniciativa de "flexibilidad laboral" que reduce la jornada a 41 horas.