Política

El mandatario encabeza reunión con su gabinete en La Moneda donde reiteró que en marzo espera avanzar en la agenda social y de seguridad ciudadana.

"Estamos iniciando una nueva etapa de nuestro gobierno y los más centrales que el país necesita y lo que el gobierno debe entregar son tres cosas: recuperar el orden público esa es la prioridad uno". Así inició el presidente Sebastián Piñera su reunión con el gabinete esta mañana en La Moneda al retomar sus funciones luego de unas semanas de vacaciones.

El mandatario se centró en condenar la violencia, justo el día después de la violenta jornada vivida anoche en Viña del Mar. El mandatario indicó que "porque la violencia es un atentado a la democracia, los DDHH y los proyectos de vida de los chilenos. Lo que estamos planteando es que el país necesita con urgencia un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia; y ese acuerdo no sólo debe condenar la violencia, sino que condenar a los que no condenan la violencia y no defienden la democracia".

Agregó que "esto no es un tema de gobierno o de oposición, es un tema entre los que creemos en la democracia y los que no, entre los que creemos que la violencia no es el camino".

Piñera sostuvo que para darle contenido a este acuerdo debemos tener avances significativos en marzo en dos grandes agendas. "La agenda social, con la mejora a las pensiones para 860 mil personas de clase media, especialmente mujeres, ese proyecto aún está en el Congreso, en crear el ingreso mínimo garantizado que va a beneficiar a más de 700 mil trabajadores de bajos ingresos bajos, avances en la reforma a la salud, un mejor Fonasa".

La segunda es la agenda de seguridad ciudadana y orden público. "Avanzar en el proyecto que moderniza a Carabineros, para que pueda tener un cuerpo de Carabineros que pueda cumplir el rol de asegurar el orden público y la seguridad ciudadana, avanzar en mejorar el sistema nacional de inteligencia, y la ley de infraestructura critica, para permitir que las FFAA colaboren en la protección de, por ejemplo, hospitales y plantas de agua y electricidad".

El mandatario reforzó su llamado, frente a los ministros, para "denunciar y aislemos a los que están con la violencia y contra la democracia".

Plebiscito "limpio y transparente"

El mandatario dijo además que "es muy importante tener plena conciencia que necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público para tener un plebiscito el 26 de abril que se democrático, limpio y transparente".

Explicó que "todos queremos mejorar, cambiar y perfeccionar la Constitución; y hay dos caminos, los igualmente legítimos y democráticos, uno es la convención constitucional y el otro es el camino de la institucionalidad vigente".

Agregó que "el gobierno está comprometido con impulsar una gran participación de los chilenos y asegurar un plebiscito democrático, limpio y transparente y como es natural el gobierno va a garantizar el plebiscito y va a respetar la decisión que libre y soberanamente tomemos los chilenos".