Piñera busca profundizar en acuerdo comercial con embajadores de la Unión Europea

El mandatario junto al canciller, Teodoro Ribera, recibió a 17 embajadores en La Moneda.

El Presidente Sebastián Piñera recibió este miércoles en La Moneda a 17 embajadores de países de la Unión Europea y a la representante de ese bloque regional en Chile, Stella Zervoudaki, oportunidad en que conversaron las potencialidades de profundizar el acuerdo comercial actualmente en vigencia.

En la instancia también participó el canciller, Teodoro Ribera, para analizar la necesidad de estrechar la relación, colaboración y oportunidades futuras con la organización de países europeos.

Piñera ha realizado diversas gestiones para que la actualización del acuerdo de libre comercio avance en bilaterales con los mandatarios de Alemania, Francia, España, Países Bajos, Italia, Estonia, Bélgica y líderes de la Comisión Europea.

La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Chile. En 2019 Chile y la UE tuvieron un intercambio comercial de US$ 18.228 millones, el cual US$ 7.382 millones fueron exportaciones y US$ 10.846 millones importaciones.

Cabe señalar que en paralelo, luego de la salida de Gran Bretaña de la UE por el brexit, Chile ya se encuentra negociando con Inglaterra un nuevo acuerdo comercial.