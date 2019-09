Piñera no descarta veto a 40 horas: “No me voy a quedar de brazos cruzados para hacer cumplir la Constitución”

Política

El Presidente, Sebastián Piñera se refirió al avance del proyecto de oposición que reduce a 40 horas la jornada laboral semanal que fue aprobado en la comisión de Trabajo de la cámara de Diputados y afirmó que no descarta hacer uso del veto presidencial para impugnar una norma que considera irroga gastos y, por tanto, es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

Consultado esta mañana por el tema dijo que “hay muchos mecanismos, pero tengo confianza en que la Cámara o el Senado no apruebe proyectos que son inconstitucionales, cuando los parlamentarios se salen de la Constitución están debilitando el Estado de Derecho y produciendo una gran incertidumbre jurídica y, por tanto, como Presidente espero que los diputados y senadores respeten la Constitución que ellos juraron cumplir”.

Y advirtió que “pero si no lo hicieran naturalmente que como Presidente no me voy a quedar cruzado de brazos y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla la Constitución”.

Explicó que “todo lo que tiene que ver con gasto púbico es una iniciativa exclusiva del Presidente. No pueden los parlamentarios crear gasto público, imagínense si pudiera hacerlo como sería el desorden fiscal que tendríamos en Chile, por esa razón siento que el proyecto de las diputadas comunistas es un proyecto que no es constitucional y todos, el presidente, los senadores y diputados juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

El mandatario reforzó que “como Presidente de Chile voy a cumplir ese juramente y hacer cumplir la Constitución”.