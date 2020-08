Piñera reforzó compromiso de crear 1,8 millón de empleos, reactivar economía y reforma el sistema de pensiones

Política

En cuenta pública el mandatario llamó la unidad para superar el coronavirus, emprender la reactivación y alcanzar acuerdos en diversas áreas.

En su cuenta pública ante el Congreso Nacional el Presidente, Sebastián Piñera, reforzó el compromiso por llevar al país a la recuperación económica luego de superada la pandemia del coronavirus, impulsar una reforma estructural al sistema de pensiones y defendió el "plan paso a paso" para ir saliendo paulatinamente de los periodos de cuarentenas.

El mandatario señaló que "hoy enfrentamos tres nuevos y urgentes problemas y desafíos: la pandemia del coronavirus, la recesión económica mundial; y la recuperación de nuestra economía y puesta en marcha de nuestro país".

Por lo mismo indicó que "estas 7 semanas de continua mejoría nos han permitido iniciar un proceso de apertura, que hemos denominado Paso a Paso, Nos Cuidamos", enfatizando que "avanzaremos con máxima prudencia y tomando todas las precauciones sanitarias necesarias para reducir las consecuencias de los rebrotes y para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas".

Señaló que ante el plan de protección y medidas impulsadas por el Ejecutivo "algunos dicen que la ayuda del gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta medida tienen razón. Frente a la magnitud, gravedad y extensión de las crisis que estamos enfrentando, ningún país, ha podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente los estragos en las familias"



Promulgación plan clase media

El mandatario informó que este viernes promulgó el proyecto de Ley de Protección de la Clase Media, que crea un Bono de $500 mil y un Préstamo Solidario, que beneficiará a más de 1,6 millones de personas y que se comenzará a pagar en los próximos días.

Además anunció que "hemos eliminado la medición de horas puntas en materia de electricidad, para los meses de agosto y septiembre, con el propósito de aliviar el presupuesto familiar".



Plan de Recuperación

El Presidente también recordó los aspectos centrales del plan de recuperación económica que –dijo- "contempla importantes herramientas que requerirán gran voluntad por parte del Gobierno, cuantiosos recursos del Estado, y también un gran compromiso y aporte del sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos".

El cual contempla un programa de subsidios al empleo, que podrá beneficiar hasta 1 millón de personas, "tendrá un costo cercano a los U$2.000 millones y nos permitirá avanzar con fuerza hacia la creación o recuperación del millón ochocientos mil empleos que hemos perdido".

Un urgente y robusto Plan de Inversiones Públicas en infraestructura física, social y digital, con prioridad en campos como: Ciudad y Vivienda, lo que permitirá 47.000 soluciones habitacionales y de integración social adicionales, y 100.000 subsidios de arriendo, carreteras, puertos y aeropuertos, embalses y más.

La inversión pública en el período 2020-2022 alcanzará US$ 34.000 millones, de los cuales US$ 4.500 millones corresponden a inversión adicional, con una capacidad de generar 250 mil nuevos empleos, con obras que se desarrollarán en todas las regiones del país.

Mencionó el apoyo a las pymes, incentivos tributarios, agilización de permisos para impulsar y acelerar la inversión, el emprendimiento y la recuperación.



Plebiscito constitucional

Respecto del acuerdo de noviembre que considera un plebiscito para definir los caminos que permitirán sustituir, modernizar o perfeccionar nuestra Constitución, sostuvo que "nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de realizar un Plebiscito el 25 de octubre que sea informado, seguro, transparente y participativo, permitiendo que la voz de la ciudadanía se exprese en forma libre y plena".

Enfatizó que "todos debemos colaborar para que en este Plebiscito se proteja la salud de las personas, la seguridad ciudadana y se eviten contagios por coronavirus".

Y reflexionó al respecto señalando que "la democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos. Y la libertad exige responsabilidad. Estando a pocas semanas del plebiscito acordado debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor, especialmente en tiempos de crisis, que tienden a ser un caldo de cultivo para el surgimiento del populismo".



Reforma de pensiones

El mandatario también hizo mención a su compromiso por avanzar en una reforma estructural al sistema de pensiones. "Para hacer una reforma estructural al sistema de AFP, introduciendo más competencia, más eficiencia, transparencia, menores cobros y mayor participación de los pensionados en la administración de sus propios ahorros".

Reiteró que "nuestro compromiso es con un sistema de pensiones mixto, que asegure pensiones dignas para todos los chilenos, basado en un pilar contributivo, financiado con aportes y ahorros de los trabajadores, ahorros que les pertenecen a los trabajadores, y otro pilar solidario, financiado por el Estado y las personas, para introducir solidaridad y mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables y de clase media necesitada".

Dijo que para mejorar las pensiones de los chilenos debemos aumentar con urgencia la base de los cotizantes y reducir las lagunas previsionales. "La crisis que vivimos ha desnudado las consecuencias del trabajo informal y las irregularidades de las cotizaciones. Por ello, debemos generar un compromiso por formalizar nuestra fuerza laboral, como un factor esencial para tener pensiones dignas para todos los chilenos".

Y sostuvo que "convoco a las fuerzas políticas de este parlamento a lograr un buen acuerdo previsional. Es la genuina voluntad de nuestro Gobierno y es lo que merecen nuestros compatriotas".



Inicio 5G

Piñera además informó que "mañana iniciaremos el proceso para incorporar a Chile a la tecnología 5G. Ello nos permitirá ser pioneros en América Latina y dar un gran salto adelante en la integración plena de Chile a la sociedad digital. Significará una inversión estimada de US$3.000 millones en los próximos 5 años y permitirá multiplicar por 10 la velocidad de navegación y tendrá 100 veces más capacidad que las actuales redes 4G".



Construir Acuerdos

El mandatario en el marco de su cuenta anual sostuvo que "estos últimos 9 meses han sido muy difíciles y exigentes para todos y han sido también extraordinariamente difíciles y exigentes para mí".

De todas formas señaló que el llamado a todos los sectores es a trabajar unidos para enfrentar los diversos problemas. "Una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente. Debemos siempre estar abiertos y dispuestos a dialogar, colaborar y construir acuerdos, respetando y apreciando nuestras legítimas diferencias".