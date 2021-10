Piñera tras Pandora Papers: "La decisión de vender minera Dominga no me fue consultada ni informada para evitar cualquier asomo de conflicto de interés"

Política

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, salió al paso de la polémica levantada tras aparecer en la investigación periodística "Pandora Papers" respecto de la venta de la minera Dominga en 2010.

En una declaración en La Moneda, el mandatario señaló que los hechos conocidos este domingo no son nuevos y que la justicia determinó en 2017 que la venta del proyecto minero se ajustaba a la normativa.

"Me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad y delito y además, estableciendo la nula participación de este Presidente", sostuvo.

Además, Piñera añadió que la decisión de vender minera Dominga "no me fue consultado ni informado, precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés".

Acompañado del ministro vocero, Jaime Bellolio, Piñera indicó que "no es cierto que haya una información nueva, esa información está contenida en el proceso y además conocida en la prensa (...) Pero además quiero decir algo muy claro, lo voy a decir en forma muy de fondo, como Presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés".



Agregó que "como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de doce años y antes de asumir mi primera Presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de la empresas familiares".



El mandatario aseguró que voluntariamente "constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria también lo hicieron mi mujer y mis hijos, como una muestra de transparencia".



Planteo que "a partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento e información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y de una administración profesional".



Piñera en su intervención afirmó que "ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero", agregando que "el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero también me ha significado la tremenda satisfacción de saber de que hemos trabajado con total entrega y compromiso en tiempos muy difíciles para mejorar la calidad de vida de mis compatriotas".

Asimismo, rechazó la presentación de una acusación constitucional en su contra que estudia la oposición respecto al caso. "Es verdad que la política chilena está viviendo un clima de mucha descalificación y poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito, y además estableciendo la nula participación de este presidente".

