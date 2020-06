Piñera y las encuestas: entre el “espejismo” y los “brotes verdes”

Política

Mientras los últimos sondeos muestran cambiantes resultados, el presidente decidió apostar por un gran acuerdo nacional. Analistas políticos coinciden en que el mandatario no debe sobrexponerse mediáticamente.

Junio será un mes clave para el Presidente Sebastián Piñera y su gobierno. Todos los pronósticos sanitarios y económicos apuntan a que en este mes se dejarán sentir con mayor fuerza la pandemia del coronavirus y sus efectos sociales y económicos. Y justo en este mes también, el mandatario jugará una de sus cartas más arriesgadas de los últimos meses: conseguir un gran acuerdo nacional, aunque en principio la oposición lo haya acotado a mesa de trabajo.

Con datos de encuestas propias así como de Cadem, que muestran un alza en su aprobación, Piñera decidió apostar por este proyecto. En su decisión seguramente, también pesaron otros sondeos que lo muestran aún más abajo. Pero ante el dilema de "brotes verdes" que auguran un mayor respaldo o un "espejismo" de buenos resultados que se disipará a la brevedad, el presidente decidió enfocarse en el acuerdo.

Este lunes Cadem señaló que la aprobación del mandatario llegó a 29%, lo que significó un incremento de dos puntos, respecto del mes pasado, ubicándose ahora en niveles previos al estallido social de octubre del año pasado. Claro, que esa misma encuesta "castiga" la gestión de la crisis: solo un 37% aprueba la manera en que el gobierno ha respondido a la pandemia y su ola de destrucción de empleos y valor en la economía.

El mismo lunes otra encuesta, Activa Research, indicó que la aprobación del Presidente seguía cayendo, al pasar del 18% en la primera quincena de mayo a 12,7% en la segunda quincena. La desaprobación al mandatario se mantuvo en 73%.

En La Moneda reconocen que cuando se eleva el respaldo al mandatario, "es una inyección de energía para toda la administración", que desde el estallido social no ha repuntado en los sondeos. Pero sostuvieron que sus esfuerzos están desplegados en enfrentar la emergencia.

Más táctica que estratégica

Para el analista y director de la escuela de gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno la mejora en las cifras de apoyo para el gobierno, "no debe ser vista como una tendencia, porque el día de mañana puede ser un castigo". A su juicio, el alza en algunos sondeos se explica en "el efecto miedo de la gente y de la incertidumbre; las personas buscan una guía en medio de la emergencia y eso juego en favor de quienes gobiernan, quieren creer que ellos les solucionarán sus problemas".

Además, plantea que dependiendo de lo que suceda con el llamado a acuerdo nacional, sus alcances pueden significar un mayor rédito para el gobierno. "Hasta ahora el llamado es una jugada más táctica que estratégica, no sabemos qué se quiere lograr", sostiene.

Pero advierte que "el exitismo del presidente termina siempre jugándole en contra como lo evidencia frases como retorno seguro, la meseta, o que estábamos mejor preparados que otros".

Consensos

Para el decano de la facultad de gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, en la coyuntura actual "el gobierno debe buscar salidas que le puedan dar consensos y mostrar que a pesar que la epidemia seguirá creciendo, da señales de capacidad de gestión".

Pero indica que el Presidente no debe caer en la tentación de excesivo protagonismo comunicacional "Sebastián Piñera no debe tener un rol más activo, no sé si eso le conviene, la ciudadanía quiere menos palabras y más acciones, más resultados. La experiencia del estallido social debe estar presente y tener cuidado en sus apariciones y mensajes".

En la DC, su presidente, Fuad Chain, señaló que "las encuestas son contradictorias en un mismo día, una sube y otra baja la aprobación del presidente, este no es un buen momento para aplicar encuestas, el ánimo de la ciudadanía es muy subjetivo; y uno de los problemas de este gobierno es estar permanentemente mirando las encuestas, hay que mirar la realidad y actuar".

En tanto la senadora y presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselbergue, sostuvo que el alza en algunas encuestas se debe a que "en época de crisis se valoran los liderazgos serios, el Presidente ha tomado medidas dura y no se ha dejado llevar por la autocomplacencia, pero no hay que sacar cuentas anticipadas, esto está en desarrollo (la emergencia sanitaria) y lo de hoy solo es una foto del momento".