Plebiscito: fracasa sesión para votar regulación del gasto y rechazan límite cercano a los $ 2.000 millones para los partidos

Política

El oficialismo propuso poner límite por opción y no por partido político, porque con la actual fórmula los que están por el “rechazo” quedan en una significativa desventaja de recursos.

Difícil se vaticina el destino de la reforma que le establece límite al gasto electoral y regula la propaganda para la campaña del plebiscito del 25 de octubre, ya que finalmente la Sala del Senado no pudo votar esta tarde en sesión especial, como estaba previsto, porque la bancada de Renovación Nacional pidió segunda discusión. Lo que reabrió el debate acerca del límite de gasto a los partidos, que la norma deja en un monto aproximado de $ 2.000 millones.

Fue el senador Rodrigo Galilea, quien pese a ser integrante de la Comisión de Constitución, quien aprobó la iniciativa el miércoles avanzada la noche, en la que anunció la decisión de su partido. Por lo que la mesa del Senado convocó para mañana viernes desde las 16:00 hasta las 18:00 horas para votar el proyecto de artículo único, tanto en general como en particular, para despacharlo a la Cámara.

Dado que el periodo de campaña comienza el próximo miércoles 26 de agosto, de seguir dilatándose la tramitación, podría ocurrir que finalmente, no tenga sentido avanzar en la normativa, se argumentó desde la oposición, con evidente molestia, ya que Galilea había visado el proyecto en la comisión.

Gasto excesivo

Esta dilación fue atribuida por el presidente de la Comisión de Constitución y coautor de la propuesta, el socialista Alfonso De Urresti, al interés del oficialismo de dejar el proceso del plebiscito sin regulación, en materia de gasto y aportes, de tal manera que las empresas tengan espacio para aportar sin ninguna restricción y que los comandos no sean sancionados si reciben recursos del extranjero.

Pero desde la oposición aprovechó la instancia para reabrir el debate acerca del gasto de los partidos, que consideran demasiado alto, dado el contexto de recesión económica, pero también el del aporte de las personas naturales. Ello, porque según argumentó el DC Francisco Huenchumilla, las personas de menos recursos no podrán aportan dada la situación en que están, en contraste con las que tienen más, lo que genera un importante desequilibrio.

Respecto del límite del gasto electoral para cada partido político, este será el que resulte de multiplicar 0,005 unidades de fomento por el número de electores habilitados a la fecha de convocatoria a plebiscito, lo que se traduce en alrededor de $ 2.000 millones. En el caso de los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil, el guarismo será de 0,0003 unidades de fomento cada uno.

Mientras que el límite total de los aportes individuales que realicen personas naturales a organizaciones de la sociedad civil o a parlamentarios independientes, destinados a las campañas señaladas, será de 200 UF, es unos $ 5.700.000.

Límite por opción

En contrapartida, la preocupación del oficialismo, planteada en el breve debate, es que dado que hay más partidos que representan la opción "apruebo" se produce un evidente desequilibrio de recursos respecto de los partidos que están por el "rechazo". Y para subsanar esta diferencia, el senador de RN José García Ruminot propuso que se ponga un tope al gasto electoral por opción y no por partidos.

Propuesta que no sólo respaldó su sector, sino que también se abrió el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde –coautor del proyecto-, señalando que la tesis del oficialismo "en abstracto puede tener sentido", por lo mismo propuso que se elabore una indicación en la línea de lo expuesto por García, "que establezca límite de gasto por opción", pero añadió que pese a que el "apruebo" es mayoritario en la ciudadanía "en el PIB es minoría, las grandes fortunas no están por el apruebo" y que, por lo tanto, el apruebo "tiene restricciones significativas, para hacer campaña, desde el punto de vista financiero".

Sin embargo, Elizalde señaló que el proyecto tiene un límite al gasto "que nosotros consideramos que es excesivo".

Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD) hizo hincapié en la dilación que se le está dando a la tramitación de la iniciativa, ya que si finalmente no hay norma regulatoria "lo que puede ocurrir es que no va a haber trazabilidad del dinero, es decir, perfectamente podría entrar el crimen organizado, el narcotráfico, dineros foráneos a financiar cualquiera de las opciones y eso es tremendamente delicado" e hizo un llamado a que "cuidemos la democracia. Es clave evitar la influencia del dinero, además no trazable, en los resultados de las opciones".

Por último, la oposición criticó duramente la ausencia del gobierno en este debate, pese a la importancia del tema.