Plebiscito: la pandemia se cuela en las campañas

Política

Los comandos del Apruebo y el ‘Rechazo’ están retomando la actividad, en un escenario donde el plebiscito podría de nuevo postergarse.

La pandemia del Covid-19 no sólo obligó a postergar la fecha del plebiscito constitucional, sino que también dejó en stand by la campaña que, tanto quienes están por el apruebo como los que están por el rechazo, tenían bastante avanzada. Y la contingencia tiene a la mayoría de los partidos concentrados en buscar fórmulas para avanzar cuando finalmente solo queden a la luz los nefastos efectos de la crisis sanitaria. Aún así, algunas colectividades más que otras, están preocupadas y ocupadas en cómo enfrentarán la campaña de cara al 25 de octubre.

Cuando se cambió la fecha para el plebiscito los partidos tenían gran parte de su campaña elaborada, incluidos al menos los primeros capítulos de la franja. Pero la pandemia rompió todo eso. La crisis, en sus componentes sanitario y económico, permite ver las fortalezas y debilidades del texto fundamental que se busca modificar mediante el plebiscito de octubre, dicen en el mundo político.

Por la mismas condiciones económicas nada alentadoras que se avizoran post pandemia, los comandos están revisando su material para ver qué podrían reutlizar o adecuar al nuevo escenario, asegurando que una de sus características será la austeridad.

Pero también están los que creen que después del coronavirus no tendrá mucho sentido realizar un plebiscito, ya que los esfuerzos deberán concentrarse en la recuperación del país.

En general, los partidos que están por el apruebo, además de estar pendiente de la situación actual, son los que se inclinan por no dejar de lado por completo el tema constitucional, convencidos de que tanto desde el mundo empresarial como político oficialista hay quienes han comenzado a promover que no se realice la consulta acerca de una nueva Constitución. Lo que no es tan irreal, ya que, por ejemplo, el miércoles 15 El Mercurio publicó el inserto "Reflexiones sobre la nulidad del proceso constituyente", que incluía argumentos en esa línea.

Apruebo, full en redes sociales

Así las cosas, sólo este jueves 16, la Democracia Cristiana retomó las actividades que tienen que ver con el proceso constituyente, impartiendo un curso de formación sobre este proceso en Chile a través de las redes sociales –sistema al que se dará especial énfasis de cara al 25 de octubre-, destinado a la gente que está cumpliendo con la cuarentena en su casa, explica el coordinador de la campaña falangista, el timonel de la juventud del partido, Manuel Gallardo.

Adicionalmente, a través del mismo sistema le darán prioridad también en la campaña que se inicia el 26 de agosto, impartirán talleres de formación para apoderados de mesa.

Según explica Gallardo, la relevancia que se le dará a las redes sociales en esta campaña, está directamente relacionada con el ambiente en que se realizará, debido a que no descarta que en esa aún se requiera mantener el "distanciamiento social".

Y también habrá que actualizar la mirada que se le estaba dando a la campaña, pues el partido pretende entregar mucha información relativa a cómo se habría enfrentado la crisis sanitaria y sus efectos, con una nueva Constitución: "vamos a tener que buscar una forma más creativa que sólo el marketing para abordar los efectos de la pandemia", reflexiona Gallardo. Por otro lado, agrega que los efectos económicos de la epidemia obligarán a "no desperdiciar nada", por lo que se utilizará gran parte de las grabaciones originales destinadas a la franja elaborada para el 26 de abril, lo que no será un problema –dice Gallardo-, por su gran contenido social. Y deberán cambiarle la fecha a la papelería, pegando la nueva sobre la antigua.

En el Partido Socialista, en tanto, "estamos completamente enfocados en ser un aporte para enfrentar esta grave crisis, haciendo propuestas que pongan por delante el interés de las mayorías y, muy especialmente, de las familias más vulnerables", parte explicando el secretario general de la colectividad, Andrés Santander.

En todo caso, Santander añade que "la campaña del plebiscito se hará con el material que ya habíamos generado y será austera; principalmente basada en el despliegue territorial", es decir, con mucho trabajo en la calle. El dirigente enfatiza algo que es compartido por todos sus pares de oposición y es que "esta crisis ha reafirmado la necesidad de contar con una nueva Constitución que garantice derechos e impida los abusos y creemos que ese sentimiento es ampliamente mayoritario", lo que le da sentido a seguir adelante con la propuesta de una nueva Constitución, tanto para el PS, como para los otros partidos del sector opositor que suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre.

Desde el Partido Por la Democracia, su secretario general Sebastián Vergara, comienza asegurando que la campaña de la colectividad será austera y enfocada principalmente en las redes sociales, entre otras cosas, porque los efectos de la pandemia alcanzarán a todos y su partido subsiste solo con el aporte estatal. Por otro lado, comenta que incluso en la campaña original invirtieron muy poco en papelería, porque son un partido más bien ecológico. De hecho, dice orgulloso, que "tomamos antes la decisión de ser austeros, así es que gastamos $ 3 millones 250 mil en toda la papelería".

Por lo que las piezas gráficas se promoverán especialmente por las RRSS y dado que "por supuesto teníamos todo el material para franja grabado y muchas horas de locación", pero todo eso se ocupara para el plebiscito del 25 de octubre, ya que "en la post producción es donde vamos a hacer los cambios para adecuar la franja a estos tiempos, pero más bien vamos a cambiar la forma, no el fondo", aclara. Ello, porque "queremos que nuestra franja sea canalizadora de los temas que han surgido, desde la ciudadanía, tanto el 18 de octubre como en la pandemia, por eso que es súper ciudadana y casi no participan políticos".

Mientras que el secretario general de Renovación Nacional, Felipe Cisternas, -tienda política del oficialismo que tiene la particularidad de que alberga una pequeña porción del apruebo frente a una gran porcipón de rechazo bajo el mismo techo, por lo que dio libertad de acción a sus militantes, para el plebiscito- explicó que por estos días el partido está más enfocado en tratar de ofrecer soluciones a los problemas que está generando la pandemia, por lo que "desapareció el ánimo de plebiscito que había antes de la pandemia".

Sin embargo, el dirigente de RN explica que "afortunadamente fuimos muy austeros, sólo habíamos avanzado en el tema de la franja y en las redes sociales y pese a que había libertad de acción, la campaña estaba siendo bien unitaria, pues se había acordado apelar a la diversidad del partido". Cisternas, añade que para el 25 de octubre "obviamente que hay que replantear algunas cosas y habrá que adaptar algunos episodios de la franja y también pensando en las redes sociales".

Por su parte, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, fue categórico: "Estamos 100% dedicados a los temas de la crisis sanitaria, a apoyar al gobierno y haciendo propuestas económicas" que contribuyan a superar los efectos de la crisis provocada por el Covid-19. En este sentido, agregó, "no nos hemos metido en el tema del plebiscito y mucho menos en la campaña".

El Rechazo y la postergación

Con las mismas prevenciones sobre la pandemia y sus efectos, desde uno de los comandos por el rechazo, el empresario Gerardo Jofré explica que "seguimos funcionando, reuniéndonos virtualmente y haciendo algunas cosas, muy pocas, en las redes sociales. Algo de recursos nos quedan y estamos administrándolos con mucho cuidado".

No obstante, despeja su mirada sobre el tema: "Este no es momento de campaña, sino de ocuparnos del coronavirus y de la unión de los chilenos para enfrentarlo". Y añade que "no sabemos si lo que teníamos va a ser válido en octubre, ya que creemos que la situación va a cambiar bastante... esto va a llevar a la reflexión a mucha gente que se va a dar cuenta de que no podemos someter al país a un estrés adicional de entrar en un proceso constituyente, mientras estamos esforzándonos por levantar a Chile".

Por otro lado, añade que de persistir el plebiscito el escenario va a cambiar mucho de todos modos, "eso influye en la campaña, pero no sabemos cómo va a estar el ánimo de la gente".

En la misma línea, el coordinador de la campaña del rechazo al interior de RN, diputado Luis Pardo, parte advirtiendo que nadie sabe cuál va a ser la evolución de la pandemia, "por lo tanto, esa fecha (25 de octubre) tendrá que ser reevaluada y tomar la decisión de si se vuelve a postergar el plebiscito". Al respecto añadió que "la pandemia va a cambiar las prioridades y me parece un despropósito que cuando vamos a necesitar concentrar todas las energías en reconstruir el país, estemos pensando en un cambio constitucional".

Pero si hay plebiscito, continuó Pardo, "lo vamos a reactivar todo, pero hay que cambiar la argumentación, aunque mucho se ve reforzado con la situación que estamos viviendo".

Una postura muy similar plantean desde el Partido Republicano, donde su secretario general, Antonio Barchiesi, asegura que no es tiempo de pensar en un plebiscito, que "estamos en medio de una crisis sanitaria y luego vendrá una fuerte recesión económica. Los chilenos necesitan orden y estabilidad y con un plebiscito eso no se va lograr".