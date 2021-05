Polémica en la Cámara: aprueban censura a diputado Núñez y deja la presidencia de la estratégica comisión de Hacienda

Política

La movida no es menor, considerando que proyectos impulsados por el diputado como el impuesto a los súper ricos" y el royalty volverán probablemente a pasar por la Cámara.

Por siete votos a favor y seis en contra, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la censura en contra del presidente de la instancia, Daniel Núñez (PC), con lo cual el parlamentario dejó de presidir el grupo legislativo. En su reemplazo en forma interina asumió el RN Alejandro Santana.

Núñez era el primer parlamentario del PC en asumir una presidencia de una comisión de Hacienda y lo hizo el 9 de abril de 2019 con los votos favorables de la oposición, ganándole la votación en ese entonces a Guillermo Ramírez (UDI).

La reclamación a la presidencia de la comisión la realizó el exdiputado DC Pablo Lorenzini, quien acusó a su par de no entregar las garantías para una correcta conducción del grupo legislativo y contó con el apoyo de Chile Vamos, logrando poner fin al mandato del sociólogo que se extendió por más de dos años.

Lorenzini explicó que quien preside esta comisión "por tradición" lo hace por un año y "usted lleva más de dos periodos y lo lógico es que presentara su renuncia. No es por algo especial en su actuación, pero se necesita un cambio para último periodo que queda".

En tanto, Núñez descartó que se quisiera "apernar en el cargo" y afirmó que "lo que están haciendo los diputados de derecha junto a Lorenzini es que me están pasando la cuenta por haber aprobado el royalty a la gran minería".

Indicó que "se va a buscar instalar en la presidencia a Lorenzini, porque él puede facilitar acuerdos y tenderle salvavidas a Piñera y echar abajo el royalty u otras leyes; pero voy a seguir denunciando todo lo que no me parezca, pero a lo único que no me voy a prestar es para facilitar cocinas políticas o ceder a intereses económicos".

El movimiento no es menor, dado que probablemente proyectos que han contado con el apoyo de Núñez, como el impuesto a los "súper ricos" y el ya citado royalty, volverán a pasar por la instancia en su tercer trámite. Ambos textos hoy están en el Senado.

La comisión debe elegir la próxima semana la presidente que asumirá de manera formal el mando de la comisión.