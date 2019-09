Polémica por negativa a realizar en Plaza Italia festival en apoyo a las 40 horas

Política

Diputadas organizadoras, Camila Vallejo y Karol Cariola, lamentaron la decisión y optaron por reagendar el evento acusando a la autoridad metropolitana de "bloquear" el evento con fines políticos y no técnicos.

"No es posible entregar conformidad al evento solicitado para este domingo 15 de septiembre en Plaza Baquedano", comunicó la tarde del martes la Intendencia Metropolitana a los organizadores del festival artístico en apoyo al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas y que se pensaba realizar en las cercanías de la Plaza Italia este domingo 15 de septiembre.

El argumento de la intendencia, que dirige Karla Rubilar, es que el lugar no es apto por motivos de seguridad. En reemplazo se ofreció como opción el Parque Almagro, pero la decisión de las diputadas organizadoras, Camila Vallejo y Karol Cariola, fue lamentar la decisión y reagendar el evento acusando a la autoridad metropolitana de "bloquear" el evento con fines políticos y no técnicos.

Desde la Intendencia se señaló que "no existen las garantías necesarias para la seguridad de las personas y no será posible, por ejemplo, la instalación de un escenario para el evento". Explican que "la Intendencia Metropolitana tiene el mismo estándar de decisión para todos los que ingresan un evento masivo, ya sean diputados o particulares, y no hace distinción dependiendo que quien lo solicite. Esperamos que los organizadores cambien de actitud para lograr el desarrollo del evento".

Sin embargo, luego por redes sociales Rubilar y las diputadas se enfrentaron por lo sucedido y la intendenta le indicó a Vallejo por Twitter que "Diputada, al parecer tienen mala comunicación con el representante de la productora del evento. Frente a la factibilidad negativa, él ofreció Parque Almagro a lo que accedimos. Hay muchos testigos. Reitero, acepto Parque Almagro, aquí y ahora".

El evento ya cuenta, según las organizadoras, con más de 30 artistas confirmados.

Diputada, al parecer tiene mala comunicación c/ J. Pablo Mansilla, representante de productora. Frente a factibilidad negativa, él ofreció Parque Almagro a lo q accedimos. Hay muchos testigos de municipio y carabineros presentes. Reitero, acepto Parque Almagro, aquí y ahora. 💪🏽 https://t.co/RVxJ4lps69 — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) September 10, 2019

Los parlamentarios Vallejo, Cariola, Víctor Pérez, Matías Walker, Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz, Tomás Hirsch, Daniella Cicardini, Pablo Vidal, Natalia Castillo