¿Por qué el SII y Hacienda rechazaron suspender el IVA a los productos esenciales?

Política

En oficio a la diputada RN, Sofía Cid citaron entre sus razones: problemas de recaudación, dificultades para “trazar” costos y justicia tributaria. La parlamentaria había liderado una solicitud para que se suspendiera por seis meses el cobro del impuesto a los productos básicos de la canasta del INE.

El ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos (SII) respondieron esta semana negativamente a la solicitud de la diputada de RN, Sofía Cid de suspender temporalmente por seis meses el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos considerados esenciales por la canasta de alimentos del INE. Y dieron sus razones: problemas de recaudación, dificultad espara "trazar" costos y justicia tributaria, entre otros.

"Postergar por seis meses el cobro del impuesto generaría graves consecuencias desde el punto de vista de la recaudación, sin considerar que la propuesta no parece discriminar según tamaño o tipo de contribuyente, por ejemplo, ni precisa cómo (en cuántos periodos) los contribuyentes debiesen enterar ese impuesto postergado", respondió el director del SII, Fernando Barraza mediante oficio a la parlamentaria.

En ese mismo documento, firmado también por el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, Barraza sostiene que "suspender la aplicación del IVA a los productos que componen la canasta, presenta el problema que la venta de estos productos no estará afecta al IVA, pero los insumos o servicios que se utilizan para producirlos estarán sujetos a la tasa general de dicho impuesto, con lo cual el vendedor tendrá créditos fiscales que no podrá imputar contra su débito fiscal, por provenir dicho crédito de la adquisición de bienes aplicados a hechos no afectos".

Justicia Tribuataria

El director expresó que una exención del IVA a los productos esenciales que componen la canasta de alimentos no solo disminuirá la recaudación como consecuencia de la suspensión de la aplicación de este tributo, "sino que disminuye la eficiencia administrativa (tasa de retorno por cada dólar recaudado) y eleva el riesgo de evasión tributaria", detalló.

En Chile, el ributo al consumo equivale al 45,8% (US$ 18.689 millones) de la recaudación nacional total.

Barraza se quejó en su respuesta de que una vez abierta la puerta de las excenciones, se generarían nuevas peticiones de suspensión de IVA, a otros insumos o servicios necesarios en la cadena productiva de esos bienes o productos esenciales, "lo cual debe tenerse presente al implementar una medida como la solicitada", sostuvo.

En su respuesta, el jefe del SII añadió que incluso desde una perspectiva de justicia tributaria general, una exención de IVA no sería bueno: "no permite diferenciar por el nivel de ingresos de las personas, ni asegura que el sacrificio fiscal implícito (menor recaudación) sea compensado por un beneficio real para las personas de menores ingresos".

En el siguiente párrafo, Barraza explicita que en un sistema económico como el actual, en el que no existe la fijación de precios, "nada garantiza que la exención de IVA a los productos básicos redunde o se traslade desde el productor/prestador de servicios al consumidor/cliente final".