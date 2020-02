Por qué un ministro de Hacienda llegó a ser primera vez el mejor evaluado del gabinete

Política

Si bien otros, en su cargo, han mostrado cifras un poco mejores, ninguno se ha ubicado como el primero entre sus pares en el gabinete. Sus características profesionales y personales lo hacen especial, dicen los expertos.

Desde que llegó al Ministerio de Hacienda se produjeron las inevitables comparaciones con su predecesor, Felipe Larraín. La conclusión de la mayoría es que tienen poco o nada en común. Incluso quienes han tenido ocasión de interactuar con Ignacio Briones coinciden en que "no se parece en nada a ninguno de los ministros de Hacienda desde el '90 a la fecha". Y, al menos desde que la Cadem hace las mediciones, ningún titular de esta cartera se había situado como el mejor evaluado entre sus pares, como lo indica el último sondeo donde alcanza el 43% de aprobación, superando a sus compañeros de gabinete.

Desde que llegó al gabinete en reemplazo de Larraín, tras el estallido social del 18 de octubre que obligó al presidente Piñera a hacer un cambio de fondo en el comité político, Briones llamó la atención. Los primeros en hacer notar las diferencias con sus predecesores fueron los parlamentarios de oposición, que comentan que el nuevo ministro de Hacienda "no actúa como si se las supiera todas".

Sensación que, a juicio del cientista político Cristóbal Bellolio, se produce debido al "hecho de que no venga de la política tradicional, que no sea de los elencos de siempre; sumado a que tiene un tono menos socarrón, más dialogante, más abierto a estar equivocado...esa fibra, ese tono, esa frecuencia es positivamente valorara en un escenario de crisis y movilizaciones".

Y aunque cree que aún le falta algo de conocimiento entre la opinión pública, también estima que llegó a la política contingente con muy buenas credenciales, ya que "una de las aristas de esta crisis tiene que ver con el agotamiento definitivo de la generación política de la transición", advierte.

Moderación

Pese a que su nombre no figuró en la última encuesta CEP, considerada por la derecha como el oráculo de la política, lo cierto es que desde que aterrizó en Teatinos 120, la Cadem da cuenta de que Briones es mucho más conocido que muchos de sus pares que llevan tiempo en política. Al punto que en conocimiento siempre ha estado en la medianía de la tabla (en el sondeo de fines de octubre marcó 43% -superando por lejos a ministros que llevan años en política o a otros que lo fueron en la primera administración de Piñera y en la última encuesta marcó un 64% de conocimiento).

También ha ido mejorando la aprobación: en su primera Cadem marcó 36%, ubicándose en el octavo lugar y hoy ya aparece en el primer lugar con 43%.

A partir de estas cifras, el cientista político Marco Moreno hace hincapié en que el ministro tiene una buena evaluación ciudadana debido a que "ha entendido bien que la moderación hoy día es un activo político y electoral muy importante" y –añade- "la gente valora a ministros que logran conectarse con lo que está pasando y sintonizan con esa emoción instalada de que se requieren acuerdos en el país".

Sin embargo, advierte que "no estoy tan seguro si la elite económica también lo evalúa de esa manera. Más bien creo que la elite económica sigue prefiriendo un ministro más bien ortodoxo en materias económicas, más al estilo de los ministros tradicionales que hemos tenido en Hacienda. Aunque no tiene mucho espacio para salir a criticarlo".

¿Otro presidenciable para Evópoli?

A pesar de que, al menos desde los '90, todos los ministros de Hacienda de nuestro país han caído en la definición de tecnócratas, varios de ellos -con menos habilidades empáticas que Briones- han aspirado a llegar a La Moneda. De hecho, Alejandro Foxley fue precandidato en la DC; del PPD surgió el nombre de Nicolás Eyzaguirre en un par de ocasiones y también el de Rodrigo Valdés y Andrés Velasco compitió sin éxito por llegar a La Moneda.

De ahí que no sería un sorpresa que Evópoli viera en Briones otra carta presidencial. Porque las características que lo alejan de sus predecesores –cambio en el lenguaje, cercanía y heterodoxo, no se cierra a la fase política, explica el analista Aldo Cassinelli- lo hacen, a la vez, una figura "muy atractiva" para la ciudadanía. No obstante, el analista cree que "sería una exageración transformarlo hoy día en una carta presidencial", porque aún le falta –dice- nivel de conocimiento.

Mientras que para Moreno, desde su posición actual, el ministro "ha desarrollado un liderazgo político, más que puramente técnico, algo que no habíamos visto en Hacienda y puede ser un tipo de liderazgo que puede marcar una diferencia en adelante". Con ello, subraya, Briones "se posiciona dentro de los nombres de Evópoli que tiene menor nivel de resistencia".