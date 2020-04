¿Postergar nuevamente el plebiscito? Las razones a favor y en contra

Política

La crisis sanitaria generada por el coronavirus y la posterior reapertura del país podrían no “calzar” con el referéndum para la nueva Constitución, que ya fue aplazado desde el 26 de abril al 25 de octubre. Lentamente ha comenzado a surgir el debate sobre si hay o no agua en la piscina para modificar el calendario electoral.

"Yo espero que hacia octubre de este año, Chile esté en una situación que permita un plebiscito", señaló el presidente Sebastián Piñera en una entrevista con El Mercurio, el domingo pasado, deslizando entre líneas que pese al cambio de fecha para el 25 de octubre, aún no existe total certeza de que el referendo se concrete ese día. Algo que de manera privada ya han planteado desde algunos sectores del oficialismo, donde argumentan que se desconoce cuánto se prolongue la crisis sanitaria y si su extensión impidiera realizar una campaña como corresponde, visión que no es compartida por la oposición. Por otro lado, ¿al gobierno le conviene, o no, postergar nuevamente la consulta y por qué?

Con el cambio de fecha del plebiscito para el 25 de octubre, la campaña se iniciaría el 26 de agosto, pero algunos de los promotores creen que para esa fecha Chile no habrá superado la crisis sanitaria, sino que estará volcado a resolver la grave situación económica y de empleo que deberá enfrentar el país.

El sector privado estima que en agosto el país ya esté "reabriéndose", después de las cuarentenas y las restricciones de movimiento, que han generado miles de despidos sobre todo en sectores como el comercio, los restaurantes y hotelería entre otros.

Ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una serie de predicciones sobre las economías del mundo en base a los efectos financieros del Covid-19, indicando que la economía chilena decrecerá 4,5% este año.

El cientista político Marco Moreno, advierte que existe una consideración superior: "Efectivamente, en el oficialismo y el propio Presidente entienden que volver a la normalidad es volver a la crisis en que estaba el país antes del coronavirus. Y el gobierno deberá volver a enfrentar los problemas que dejó pendientes". De hecho, Moreno advierte que "prolongar el actual estado de cosas se puede ver como positivo, es una opción que puede estar dando vuelta en La Moneda".

Por otro lado, el académico también hace notar que hay quienes han planteado que se podría entregar poderes especiales al jefe de Estado por unos tres o cuatro meses hasta que se dé por superada la crisis sanitaria. Pero de prosperar una propuesta como esa –previene-, como ha ocurrido en otros países, también constituye un riesgo, ya que "cuan-do se le da más poder a los gobernantes, por razones excepcionales como la pandemia, rara vez lo devuelven por completo".

Apertura en agosto

En cualquier caso, continúa Moreno, "la salida de la enfermedad es lenta, no parece que se vaya a resolver antes de agosto, sobre todo porque el impacto que vamos a tener con la segunda ola, que es la de la economía y el empleo, va a generar mucha incertidumbre; entonces, a la gente no le va a importar el plebiscito, sino que va a estar buscando empleo". Por lo que estima "factible que hubiera piso político para volver a cambiar la fecha del plebiscito en algunos sectores, especialmente del oficialismo".

Una mirada distinta plantea el analista político Aldo Cassinelli. A su juicio, "hay una sola variable aceptada por todos, para evaluar volver a cambiar la fecha del plebiscito y es el tema sanitario". En este sentido, recuerda que la polémica frase del ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a que le preocupaba que la llegada del coronavirus a Chile pudiera influir en la realización o no del plebiscito, "terminó siendo profética y ahora tendría menos cuestionamiento que la primera vez".

Además, Cassinelli cree que al gobierno no le conviene dilatar más el plebiscito. "Al gobierno le conviene hacerlo lo más cerca posible del fin del estado de excepción impuesto por la crisis sanitaria, porque está mucho mejor evaluado".

Nueva Constitución

Desde Renovación Nacional, la diputada Sofía Cid justamente argumenta que en medio de la crisis sanitaria "nadie está pensando en el plebiscito y, en los hechos, se ha demostrado que con la Constitución que tenemos no hay problema para avanzar en materia legislativa. El país ha seguido andando", fundamenta. Y añade que para octubre vamos a estar pensando más en los efectos económicos de la crisis que en el tema constitucional. "Y si la gente quiere seguir marchando, lo va a hacer por el problema económico, no por el plebiscito".

Una mirada absolutamente distinta tiene el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti (PS). Desde su punto de vista, no existen razones para volver a postergar la fecha del plebiscito, ya que "con la crisis sanitaria se ha hecho más evidente la necesidad de una nueva Constitución para superar los problemas que genera la actual institucionalidad en materia de AFP e Isapre, por ejemplo". A juicio del senador de oposición "hoy más que nunca hay que hacer un cambio profundo al sistema previsional y eso se debe hacer a través de la Constitución".

Sin embargo, es cauto en cuanto a que de todos modos hay que ir observando el desarrollo de los acontecimientos, "pero en principio no creo que sea necesaria una nueva postergación". Algo que comparte el diputado Matías Walker (DC), integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, quien señala que aunque "siempre vamos a priorizar las razones sanitarias sobre cualquier otra consideración", recuerda que justamente previendo los efectos de la pandemia en Chile es que se consensuó un nuevo calendario electoral, según el cual el plebiscito se realizará el 25 de octubre.

Suspicaz sobre las palabras del presidente Piñera, Walker califica de "confusas" las declaraciones del mandatario –quien le envió un mensaje explícito a los parlamentarios, a través de la citada entrevista, en que advierte que hay muchas elecciones en un corto periodo de tiempo-, y "la pregunta es si quiere postergar la elección de gobernadores, todos sabemos que a este Presidente no le gusta compartir el poder. Así es que tiene que explicarse mejor".

La mirada técnica

Consultado el abogado Gabriel Osorio, quien representó al Partido Socialista en la Comisión Técnica encargada de normar el proceso constituyente, se mostró en total desacuerdo con la sola posibilidad de evaluar una nueva postergación del referendo. "Pensar en nuevamente posponer el plebiscito, cuando no se ha llegado siquiera a agosto o septiembre, me parece fuera de lugar. Y proponerlo, me parece al menos oportunista", señaló.

Añadió que "la situación que va a vivir el país post pandemia va a generar que la gente presione mucho más por una nueva Constitución".

Por su parte, el académico, exdiputado y expresidente de la UDI –quien también integró la citada Comisión Técnica en representación de su partido- Ernesto Silva fue bastante cauto, recordando que "se acaba de postergar el proceso electoral completo", por lo que "esperemos la evolución de los próximos meses. Habrá que actuar con sentido común", subrayó, eludiendo una postura más concreta.