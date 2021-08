Presidenciables de oposición en picada contra el proyecto Dominga en la Cuarta Región

Política

Todos coincidieron en rechazar la iniciativa minero-portuaria y en responsabilizar al actual gobierno por una eventual nueva “zona de sacrificio”.

Una fuerte reacción en contra del proyecto minero-portuario Dominga suscitó en la oposición su aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, con la que le da luz verde a Andes Iron para seguir avanzando.

Los abanderados presidenciales de Unidad Constituyente, que se encuentran en pleno despliegue de cara a la consulta ciudadana del 21 de agosto, hicieron ver su rechazo a la aprobación de la iniciativa y al proyecto mismo.

La primera en reaccionar fue la precandidata de la DC, Yasna Provoste, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que el proyecto Dominga "es incompatible con el modelo socio ambiental que estamos impulsando, que pone en el centro a las personas y los territorios. Es esto lo que Chile necesita y demanda. Por eso digo con fuerza: ¡No queremos una nueva zona de sacrificio!". Esto sólo a minutos de conocida la aplastante votación en favor de Dominga.

Pero fue uno de los coordinadores de la campaña de Provoste, el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, quien profundizó en el tema, asegurando que el polémico proyecto "está judicializado" y que su aprobación "es inaceptable e irregular", ya que contraviene la institucionalidad ambiental. Por lo que está convencido que lo que ocurrió deberá ser corregido en la Corte Suprema, dado que "el proyecto está siendo aprobado por intereses particulares y no va en la línea del desarrollo sustentable. No queremos otra zona de sacrificio. La aprobación es una vergüenza. No a Dominga", concluyó.

Una postura similar manifestó Paula Narváez (PS) quien expresó un enérgico rechazo al proyecto, advirtiendo que "es un error que nos costará caro" y coincidió con los demás precandidatos del sector en que esta iniciativa podría generar otra de las llamadas "zonas de sacrifico".

"No queremos desarrollo a costa de los territorios y del bienestar de las personas. El gobierno una vez más ha optado por el camino incorrecto poniendo intereses económicos por sobre los del planeta. No profundicemos la crisis climática. No a Dominga", agregando que esto no va en la línea de los que demanda en la actualidad "la humanidad, el planeta".

Por su parte, Carlos Maldonado (PR) acusó al presidente Sebastián Piñera de utilizar a los seremis, que dependen del gobierno central, para aprobar el proyecto. Ello "sin considerar las objeciones y los reparos que han manifestado los nuevos gobernadores regionales, eso es letra chica, eso es contrario al espíritu de la descentralización", sentenció.

De una mirada similar dio cuenta el abanderado presidencial de Chile Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS), quien junto con manifestar su rechazo al proyecto, señaló, desde la sede del Congreso en Valparaíso que "cuando nosotros hablamos de la superación del actual modelo neoliberal, del extractivismo de este modelo de desarrollo, estamos haciéndonos cargo de una cuestión que pareciera muy lejana, pero el informe de la IPCC nos demuestra que es actual, ahora ya", advirtió.

En este sentido, añadió que "queremos desarrollo, pero no a costa del presente y del futuro" e instó a "todas las fuerzas de transformación que aspiran a la superación de este modelo estemos juntos en la segunda vuelta para poder tener un gobierno de transformación y cambio".