Presidenta del PPD luego de reunión con Boric: “Tiene claro que no hay partidos de primera o segunda categoría”

El presidente electo, Gabriel Boric, se reunió esta mañana con la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, oportunidad en que analizaron la forma en que esa colectividad apoyará al futuro gobierno y su eventual incorporación al gabinete que se encuentra conformando el mandatario electo.

Piergentili sostuvo que para la conformación de los equipos "me clarificó que entendiendo que somos espacios complementarios pero distintos, que todavía lo está analizando y que está buscando la mejor manera de tener los mejores elencos para el gobierno y un sustento importante de trabajo conjunto".

Asimismo, descartó una molestia por la estructura de "anillos" que asesoran al mandatario, donde en primer lugar estaría el bloque Apruebo Dignidad y más alejado el Nuevo Pacto Social al que pertenece el PPD. "Quiero desmitificar que el tema de los anillos hubieran causado malestar en el PPD. Lo que nos parecía de mal gusto es que nosotros nunca plantemos querer ser parte del gobierno, se hicieron filtraciones que nada tenían que ver con el espíritu de colaborar".

Y agregó que "al parecer el tema de los anillos no sé si está descartado o no, no fue parte de esta conversación" y aclaró que "el presidente entiende que requiere de todas las fuerzas políticas que tiene una misma base, juntos, trabajando colaborativamente. Tiene claro que no hay partidos de primera o segunda categoría".

Descartó que hayan entregado nombres para ser incluidos en los cuadros ministeriales y dijo que "si él requiere algún nombre del PPD lo evaluaremos, pero hoy hablamos de esta relación que tiene que ser profunda y de largo plazo para acompañar las transformaciones".

La exsubsecretaria de Economía insistió en que Boric tiene claro que "somos espacios distintos como Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, pero que somos tremendamente complementarios, por tanto, él tiene toda la voluntad de visualizar cómo hacemos que esta complementariedad se vuelva un espacio de gobernabilidad".

El mandatario electo seguirá esta tarde con más reuniones, oportunidad en que a las 16:00 horas recibirá a la directiva del Partido Liberal.