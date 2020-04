Presidenta del Senado convoca a reunión para analizar retorno de trabajadores públicos y estudiantes

Política

La senadora Adriana Muñoz calificó como irresponsables los anuncios declarados por el Presidente Piñera. Cita será la tarde del martes.

Continúan las reacciones de distintos sectores, luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que el sector público podrá retomar sus actividades y que los estudiantes podrían volver a clases en mayo.

Este sábado fue el turno de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien criticó tales decisiones y anunció que convocó a una sesión especial para el próximo martes 21 de abril, con el objetivo de conocer los detalles de por qué se están tomando estas decisiones.

"Ante los anuncios realizados por el Presidente, en relación al retorno al trabajo presencial de todos los funcionarios públicos a lo largo del país y también sobre el anuncio que a fin de mes o principios de mayo, se reintegren todos los estudiantes a sus establecimientos educacionales, he citado a una sesión especial para el próximo martes, entre las 15:30 y 18:00 horas, con el propósito de analizar la situación que vive el país hoy, en el marco de la expansión del coronavirus", sostuvo la parlamentaria.

Muñoz detalló que invitaron a los ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Educación y del Interior y que espera que asistan. "Considero que no es adecuado, no es responsable que en el momento en que estamos, con un aumento de los contagios, con un incremento diario de 10 personas que fallecen por el coronavirus, no es responsable hacer este tipo de anuncio", criticó.

Comisiones de salud de ambas cámaras se suman a las críticas

Los senadores y diputados de oposición que conforman las comisiones de Salud también se sumaron a los cuestionamientos por las medidas. "Declaramos nuestra profunda preocupación por la decisión del Presidente Piñera de reintegrar a los funcionarios públicos a sus puntos de trabajo de modo presencial y la apertura de malls y comercio en las ciudades, en momentos en que la pandemia, según declaraciones del propio gobierno, se aproxima a su momento peak de casos contagiados, lo que supone la máxima tensión para el sistema sanitario", señalaron en un comunicado.

El documento firmado por los senadores Carolina Goic (DC), Rabindranath Quinteros (PS), Guido Girardi (PPD), entre otros, se hace un llamado al Presidente para que revierta estas medidas. "Exigimos al Presidente Sebastián Piñera dejar sin efecto las medidas anunciadas ya que violan precisamente el derecho a la protección de la salud de miles de personas y trabajadores en tiempos de pandemia y catástrofe en Chile", sostienen.