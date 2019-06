Presidente de RN "cuadrado absolutamente" con el ajuste ministerial de Piñera

Política

Tras el cambio de gabinete, con el cambio de algunos ministros y la bienvenida a otros, el Presidente Sebastián Piñera conservó su cercano Comité Político, a pesar de las especulaciones de los últimos días.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, agradeció a los hombres y mujeres que ejercieron el cargo de ministros de Estado hasta hoy día, "en mi opinión bastante bien, por lo tanto requiere del reconocimiento de Chile Vamos. Los cambios eran necesarios en opinión del Presidente, por lo que nos cuadramos absolutamente con eso".

Respecto al Comité Político, el diputado dijo que en su "humilde opinión, siempre ha funcionado bien, y lo he dicho varias veces con nombre y apellido. Veo al ministro (Gonzalo) Blumel empoderado, trabajando bien en el Congreso; veo a la Cecilia (Pérez) haciendo bien su trabajo como vocera, en momentos bien difíciles; Andrés Chadwick dirigiendo, no solo las reformas institucionales sino el Ministerio de Interior. Además los partidos tenemos una estupenda relación con el Comité Político, y por lo tanto me alegra la decisión del Presidente de mantenerlo".

Desbordes precisó que llegó solo como representante de un partido político -al esperado cambio de gabinete, que se concretó en las últimas- por temas logísticos. El presidente del partido Evópoli está en el Norte, la presidente de la UDI está en Concepción, el presidente de PRI está en Valdivia, "el único que alcanzó a llegar fui yo, y no hay ninguna otra razón que este aquí solo".