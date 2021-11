Presidente Piñera felicita a Kast y a Boric por pasar a segunda vuelta

Política

El mandatario también hizo un llamado a los candidatos a seguir “los caminos de la moderación y no de la polarización”.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, habló desde La Moneda para felicitar a los candidatos que pasaron a segunda vuelta de la elección presidencial, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

"Quiero pedirles, desde el fondo de mi alma y con mi experiencia como Presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no de la descalificación. Los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización", señaló en su punto de prensa.

Además, apuntó a los desafíos que deberán enfrentar el futuro gobierno y presidente, como la pandemia, el cambio climático, la vacunación, la seguridad y la creación de empleos.

Junto a hacer un llamado a la moderación, "sabemos que Chile necesita cambios, pero cambios con libertad en paz y con justicia, cambios con responsabilidad y en orden, cambios con voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos".

El Presidente también aplaudió la participación de casi 7 millones de personas en las urnas y a "todos los futuros senadores, diputados y consejeros regionales elegidos hoy han asumido un enorme compromiso con Chile y con los chilenos".