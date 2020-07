Presidente Piñera promete “hacer cirugía mayor al sistema de pensiones”

Política

Senadores de la oposición interpretaron que el Ejecutivo se abrirá a su propuesta. Briones dijo que se trabajará sobre el texto del gobierno hoy en trámite en la Cámara Alta.

En la antesala a la votación hoy del proyecto que busca que los afiliados puedan rescatar hasta un 10% de sus fondos de pensiones, el presidente Sebastián Piñera sorprendió ayer prometiendo realizar una “cirugía mayor” al sistema de pensiones.

“He encomendado al ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y Previsión Social avanzar en un diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales de nuestro país para alcanzar un acuerdo, en el más breve plazo, que permita hacer cirugía mayor al sistema de pensiones”, aseguró el mandatario.

Una vez conocidas las palabras del jefe de Estado, los senadores de oposición entendieron que el Ejecutivo se abrirá a aceptar parte de los cambios que propusieron en enero pasado.

El presidente de la comisión de Trabajo del Senado -instancia donde hoy se está discutiendo la reforma-, Juan Pablo Letelier (PS), valoró el cambio de tono. “Me parece muy bien que el Presidente comprenda que efectivamente el actual modelo de pensiones requiere de cirugías mayores, es decir, esto es con anestesia, no es sin anestesia, y eso significa avanzar a un modelo mixto, multipilar, donde se reponga un rol central de la seguridad social”, manifestó Letelier.

El parlamentario puntualizó que aquello implica que lo que salió de la Cámara de Diputados es insuficiente. “El Senado no va a aprobar el proyecto que viene de la Cámara, no hay proyecto si no hay pilar solidario de ahorro colectivo. Esperamos que efectivamente logremos ir a los temas sustantivos, con el 6% de cotización adicional, revisar profundamente la regulación del DL 3.500 en el 10% y revisar lo que es el pilar solidario”, indicó.

Desde la DC, la senadora Carolina Goic -quien también integra la comisión de Trabajo- destacó el discurso de Piñera. “Cuando el Presidente habla de cirugía mayor, uno entiende que se necesita anestesia. Doy por descontado que se aceptará tener una institución pública robusta, que es lo que planteamos desde el primer día y vamos a usar el 6% adicional en una lógica distinta a la que tienen hoy las actuales AFP, en una lógica solidaria”, sostuvo.

La parlamentaria entiende que el Presidente se abre a aceptar la propuesta que realizaron en enero pasado. “No es lo mismo que se aprobó en la Cámara y el Presidente dice que se irá más allá de eso. Me imagino que el lunes tendremos más claridad de parte de la ministra Zaldívar de cuál es el planteamiento que hace el Gobierno, pero lo que es claro, lo que todos leemos es que esto no puede ser más AFP, sino que al contrario”, espetó.

Ejecutivo negociaría sobre su propuesta

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, declaró que la base de la negociación será la reforma hoy en trámite en la Cámara Alta.

“Hoy (ayer) el Presidente nos ha mandatado a mi como ministro de Hacienda y a la ministra Zaldívar como ministra del Trabajo, a buscar un acuerdo en el más breve plazo, de forma tal de avanzar en una reforma estructural de nuestro sistema de pensiones, que se construye sobre la propuesta que propuso el Ejecutivo que ya fue aprobada por la Cámara hace harto tiempo”, señaló.

El jefe de las finanzas públicas declaró que sobre esa iniciativa se buscará “un entendimiento para poder apostar a fortalecer la construcción de pensiones, fortalecer el sistema de pensiones y nunca debilitarlo, que nos parece a nosotros que es lo que está en juego hoy día”, sostuvo.

Por último, enfatizó en que “hay que combinar adecuadamente los elementos técnicos con los elementos políticos. Nosotros estamos mandatados para realizar ambos. Ojalá podamos encontrarnos en esto, porque es un tema crucial para el futuro”, concluyó Briones.

El Ejecutivo se encuentra afinando el esquema de trabajo para materializar el acuerdo. Altas fuentes aseguran que se mira con interés el mecanismo empleado para el acuerdo por el plan de emergencia, que consistió en un grupo de economistas trabajando en paralelo a las negociaciones de las comisiones del Congreso.

Expertos valoran apertura

El académico de la Escuela de Gobierno UC y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, planteó que “ojalá que la invitación del Presidente a acordar una reforma de pensiones encuentre eco”, destacando a los equipos técnicos que asesoran a la oposición.

El exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, indicó que “el anuncio me parece bienvenido y que promete”, pero advirtió que “hay que entrar a los detalles porque ahí aparecen los problemas”.

Mientras que la directora del CEF de la U. de los Andes , Cecilia Cifuentes, planteó que “si estamos analizando de qué forma ayudar mejor a la gente, es evidente que el plan que está presentando el gobierno es infinitamente superior” a la propuesta del retiro de fondos.