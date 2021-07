Primer efecto del triunfo de Boric: Pamela Jiles retrocede y baja su candidatura presidencial

Política

La diputada aseguró que “nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga” y adelantó que buscará permanecer en el Congreso para el próximo periodo.

Los sorpresivos resultados de la primaria presidencial legal están comenzando a provocar los primeros efectos en el mundo político; mientras en Unidad Constituyente instan con más fuerza a realizar una primaria convencional para definir a un candidato único, presionando a que Yasna Provoste oficialice su aspiración, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles bajó su opción, argumentando que "nunca acepté" la propuesta de su partido.

Tras el contundente triunfo de Boric en la justa de la izquierda, la diputada –quien tuvo varios roces con el legislador magallánico, descartando que tuviera alguna opción en la carrera a La Moneda- felicitó al joven candidato presidencial y llamó a la unidad de la oposición para hacer frente a la candidatura de Sebastián Sichel.

En este contexto fue que Jiles descartó una opción presidencial, asegurando que nunca estuvo en sus planes y que las encuestas fueron las que la alzaron a ese rol.

"Nunca me sentí candidata presidencial. No puedo evitar aparecer en las encuestas en ese puesto, pero nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga o que me parezca interesante. Nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy a ser. No me interesa ese desarrollo político, me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor", argumentó la diputada.

Acto seguido, adelantó que si cuenta con el respaldo ciudadano para ello, seguirá como parlamentaria en el próximo periodo, aunque no aclaró si seguirá en la Cámara o buscará un escaño en el Senado.

Sin embargo y pese a los argumentos esgrimidos, lo cierto es que la aspiración presidencial existía. Tanto es así, que en abril pasado y en el marco de la discusión del proyecto de tercer retiro de fondos en la Comisión de Constitución que Jiles integra, condicionó la posibilidad de bajar su opción, si el gobierno no llevaba la iniciativa al Tribunal Constitucional.

"Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial, si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de ley del tercer retiro y no lo lleva al TC", fueron las palabras exactas de la legisladora de oposición, lo que quedó en nada, puesto que el Ejecutivo llegó con el proyecto hasta el TC.