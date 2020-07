Propuesta de la UDI que busca privatizar Codelco divide a la bancada de diputados

Política

Al menos tres legisladores rechazaron de plano la idea. El diputado Issa Kort fue categórico, al señalar que la minera “es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo”.

Un documento con un paquete de medidas, que se aterrizarían a través de proyectos de ley, sobre modernización del Estado, la economía, social y en materia de seguridad está circulando al interior de la bancada de la UDI, lo que sin embargo no ha hecho más que exacerbar las diferencias internas, ya que la propuesta de privatizar Codelco generó inmediatas reacciones en contra, al interior de la propia bancada.

Ello pese a que el documento está suscrito por la bancada de la UDI, que encabeza la diputada María José Hoffmann- y que sostiene que "desde octubre de 2019 nuestro país ingresó en una espiral de violencia, populismo y demagoga que debemos detener. Es por ello que, como bancada de diputados de la UDI, queremos proponer una batería de iniciativas, para que nuestro país logre dar un salto al desarrollo".

Y es así, como en el marco de las propuestas de modernización del Estado, se propone la privatización de la minera estatal, esgrimiendo que "ya en 2014, se señalaba que su valor alcanzaba los US$50.500 millones, el que ha aumentado en los seis años siguientes", por lo que "privatizar la empresa permitiría un ingreso muy relevante para el Estado", lo que se podría utilizar –dice el texto- en políticas sociales y añade que "la privatización podría continuar generando excedentes para el Estado, a través de cobro de impuestos y del royalty minero, considerando la eficiencia del sector privado".

Sin embargo, en su propia bancada surgieron reacciones adversas a esta propuesta. Los diputados Issa Kort, Sergio Gahona y Nicolás Noman, estos dos últimos integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara, la rechazaron y le expresaron su molestia a la bancada.

En este sentido, Gahona y Noman expresaron que conociendo la realidad de sus respectivas regiones "la privatización no nos conduce a buen puerto"

En primer lugar, los diputados UDI representantes de zonas mineras indicaron que su posición es contraria, "no estamos por privatizar a Codelco, conocemos la realidad de nuestras Regiones y la privatización no nos conduce a buen puerto". Y expresaron su molestia por no ser consultados sobre la propuesta.

"Somos diputados de zonas mineras, es decir, los que mejores conocemos la realidad del sector cuprífero de nuestro país", no obstante, "no fuimos considerados antes de lanzar esta propuesta, ante lo cual no podemos si no representar nuestra molestia hacia el bancada". Y advirtieron que "en este tipo de materias las decisiones no se pueden tomar entre gallos y medianoche".

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Kort también dejó de manifiesto su molestia por no ser consultado y dijo rechazar la idea.

Señaló que "me enteré por la prensa que la bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que NO apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta no me representa en lo más mínimo y no la apoyaré".