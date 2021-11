Política

Por otro lado, el PS respaldó incondicionalmente al abanderado de Apruebo Dignidad, mientras que la DC mantiene el suspenso.

Desde su comando presidencial en Vallenar, la candidata de Nuevo Pacto Social salió a reconocer su derrota con alrededor de la mitad de las mesas escrutadas.

La senadora fue tajante al señalar que como coalición no serán neutrales y que "no permitirán el avance del fascismo que representa Kast". Sin embargo, señaló que las próximas horas y las palabras de Gabriel Boric serán cruciales para determinar si apoyará o no al diputado en segunda vuelta.

Mientras tanto, los partidos de la ex Concertación coinciden en que no darán un paso al costado.

Por un lado, el Partido Socialista (PS) aseguró que respaldará "sin cálculos ni condiciones" al candidato de Apruebo Dignidad. "Creemos que un gobierno de Kast sería incluso peor que el de Piñera", sentenció el presidente del partido, Álvaro Elizalde.



No obstante, la Democracia Cristiana (DC) no tuvo la misma determinación, sino que su presidenta, Carmen Frei, afirmó que no aceptarán "un cheque en blanco" y esperarán la definición de Yasna Provoste.