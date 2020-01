Regionalistas presionan al gobierno para concretar elección de gobernadores este año

Política

El senador Alejandro Guillier y el diputado Rodrigo González, jefes de las bancadas regionalistas de ambas cámaras, se reunirán hoy con el subsecretario de Desarrollo Regional Claudio Alvarado para abordar el tema.

El estallido social amenaza con impedir que se realicen las primeras elecciones de gobernadores regionales, las que se realizarán en octubre de este año junto con las municipales. Es por esto que los regionalistas en el Congreso -que están liderados por el senador independiente Alejandro Guillier y el diputado PPD Rodrigo González-, se activaron promoviendo una serie de medidas para que el gobierno confirme que los comicios se realizarán este 2020 como quedó planteado en la ley. Así lo harán ver hoy al subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, con quien se reunirán en Valparaíso.

Hace algunos días, quienes se oponen a que se concrete el proceso, comenzaron a promover la idea de que no debido al estallido social no existiría el clima propicio para realizar este proceso eleccionario y un grupo de alcaldes, particularmente de la Región Metropolitana, se ha mostrado en desacuerdo a que se realice la elección.

En contraste, desde el Congreso se han comenzado a tomar medidas para que el gobierno no eche pie atrás y forzarlo a cumplir con la ley, según sostiene el jefe de la bancada regionalista en la Cámara Alta, Alejandro Guilllier. De tal manera que en la cita que se concretará hoy con Alvarado se le planteará derechamente "que cumpla la ley o se atenga a las consecuencias, porque el gobierno caería en grave incumplimiento de la ley al no hacerla vigente" y añadió que "no vamos aceptar el incumplimiento de deberes y menos que se traicione a las regiones".

Más tranquilo respecto de que la elección se realizará tal como estaba programado, Rodrigo González (PPP), el jefe de la bancada regionalista de la Cámara de Diputado, espera plantearle a Alvarado la importancia de que no haya retroceso sobre la realización de la elección, porque esta constituye el primer paso de la descentralización; que mande al Congreso la ley corta que mejora el traspaso de las competencias y que "el gobierno cumpla su compromiso que no ha cumplido en un año de enviar la ley de rentas regionales".

Movilizaciones son parte de la solución

Visiblemente molesto con lo que está ocurriendo, pues "nosotros llevamos trabajando con el gobierno desde hace dos años, una bancada transversal, y jamás ha contestado ni una sola propuesta que le hemos hecho", el senador Guillier destaca que los alcaldes que han planteado que no está el clima para realizar la elección "son esencialmente de la Región Metropolitana. De hecho, a mí me han llamado varios alcaldes y concejales para señalarme que con están de acuerdo con la oposición de un sector de la Asociación Chilena de Municipalidades, liderado –como me han dicho- por el alcalde (Raúl) Torrealba, porque están en contra del proceso descentralizador".

Respecto de que el clima social no sería el adecuado para realizar las elecciones, el senador objeta que "eso es falso y absolutamente contradictorio. Este Congreso, con votos de la derecha y la izquierda ha aprobado numerosas leyes restrictivas a los movimientos sociales, porque están apuntando ahí, para generar mecanismos para restringir la movilización social y, sin embargo, al mismo tiempo boicotean todo lo que signifique transferencia de poder, como pide la ciudadanía, a los territorios".

Desde el punto de vista de González el argumento de la crisis "se cae y, por el contrario, reafirma que una parte de la solución a los temas de la desigualdad, que es el gran tema del movimiento social frente a todas las desigualdades que hay en Chile y a la incapacidad institucional de resolverlos, el lograr mayor protagonismo, más recursos, más competencia y más facultades para las regiones, es parte de la solución".

Ambigüedad partidaria

Ambos parlamentarios apuntas particularmente sus dardos a la UDI respecto de que es la mayor fuerza política interesada en no concretar la regionalización política; sin embargo también coinciden en que siempre ha habido detractores y adherentes a la figura del gobernador regional de manera transversal en la clase política.

González asegura que fue siempre así "la UDI casi íntegramente nunca ha sido un partido que haya apoyado los procesos de descentralización y en cada uno de los partidos siempre ha habido personas con una óptica mucho más centralista, pero la mayoría del Congreso reiteradamente hemos estado porque la elección de los gobernadores se haga".

Mientras que Guillier, junto con insistir en que "el gobierno ha eludido en forma reiterada su obligación de cumplir la ley, al punto que los reglamentos debían estar aprobados hace un año y ha sido de un enorme desinterés, de demorar para que esto se cayera", coincidió con el diputado en que en que en todos los partidos de manera transversal hay opositores a esta medida.

En este sentido, el senador subraya que "de parte de varios partidos políticos ha habido una continua ambigüedad, dicen en sus regiones una cosa, pero se movilizan de otra en forma subterránea, no quieren democratizar el poder, y eso es transversal".

Por otro lado, advierte que debido a que el gobierno ha actuado con "una clara ineficiencia o intención de frenar, violando la ley existente; por lo tanto, está a punto de hacer en una causal de grave incumplimiento de la ley, porque esto fue aprobado por el Congreso Nacional".

En medio de este debate, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de acuerdo en el que se solicita al presidente Sebastián Piñera que "adopte todas las medidas necesarias para celebrar las elecciones de gobernadores regionales en 2020, realizar una adecuada transferencia de competencias y enviar un proyecto de ley de rentas regionales".