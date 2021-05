Roberto Neira alcalde electo de Temuco: “El conflicto en La Araucanía no se soluciona, porque se plantea desde la burocracia santiaguina”

Política

Nuevo jefe comunal del PPD -que rompió con 12 años de mandato de ediles de RN- asegura que el municipio tiene que ser un “articulador potente de la reactivación económica local”.

No solo en la comuna de Santiago se marcó un hito en las elecciones municipales con la llegada del Partido Comunista. Tras 12 años, Renovación Nacional dejó la alcaldía de Temuco, eligiendo a Roberto Neira del Partido por la Democracia. Abogado y asistente social de profesión, el concejal de 42 años se transformó en el nuevo jefe comunal, cuya apuesta podría reforzarse si logra Eugenio Tuma la gobernación regional en la segunda vuelta frente a Luciano Rivas (Chile Vamos).

Asegura que su votación no es de un partido político ni de un sector, sino que muy transversal. “Lo logramos con un programa muy serio, realizable y valorizado. Recibimos 5.300 desafíos, sumado a reuniones para sistematizar las ideas y proyectos que lo sustentan”, dice.

Agrega que se percataron que Temuco necesitaba participación. “Ahí está el primer error de la administración que gobernaba en ese momento, que era una administración sin mucho diálogo”, advierte.

Ya tiene claro que solicitará la autorización al concejo municipal para realizar una auditoría por los últimos cuatro años de gestión. “No estamos haciendo una cacería de brujas, solamente queremos saber cómo recibimos el municipio”, afirma.

El municipio durante estos cuatro años contará con más de $ 450 mil millones, entendiendo que el presupuesto 2021 es de $ 118 mil millones. De esos $ 450 mil millones, han estimado que es necesario generar ingresos a través de alianzas u organismos del Estado, ya que sus propuestas representan cerca del 11% más del presupuesto actual.

Entre las iniciativas que contempla su programa está la habilitación de un Centro de Secado de Leña y ser una ciudad inteligente que coloque la tecnología al servicio de la satisfacción de las necesidades de las personas. Por ejemplo, la creación de la farmacia digital.

- ¿Hubo otro factor más determinante para el cambio de giro en la elección?

- Teníamos buenas ideas, pero a la vez éstas hicieron sintonía con la calle. Queremos convertir a Temuco en una ciudad tecnológica, de emprendimiento e innovaciones, pero también tenemos que pensar en las necesidades de nuestros vecinos. El municipio tiene que ser un articulador potente de la reactivación económica local, que ese es uno de los primeros objetivos.

- ¿Qué expectativas tiene en relación al eje que se podría armar con Eugenio Tuma si es que llega a la gobernación regional?

- Le estoy cooperando, porque la Región de La Araucanía, por su situación de conflictividad necesita un gobernador con experiencia, que conozca el Estado. Eugenio tiene contactos tanto con comunidades indígenas como empresarios. Y le he planteado que necesito para Temuco proyectos importantes, porque me interesa que el alcalde de la capital regional asuma un rol con los demás alcaldes para plantear un tema muy importante, que ya estamos conversando: ¿por qué el problema del conflicto en La Araucanía no se soluciona? Porque se plantea desde la burocracia santiaguina.

- ¿Cuáles serían las prioridades de este eje?

- Pedí tres puntos clave que son parte de mi programa. El primero es la reactivación económica local y crearé un fondo de desarrollo. Tenemos que fortalecer las plataformas electrónicas, de comercialización. Me quiero juntar con la CChC porque los procedimientos del departamento de obras municipales demoraban mucho. El círculo virtuoso desde mi gestión será tres elementos: academia, el mundo privado y la municipalidad para generar un polo de desarrollo en Temuco.

- ¿Cuál es su juicio a como se ha enfrentado la crisis en La Araucanía?

- Todos los gobiernos han fracasado, hay que ser sincero. Este gobierno vino con un comando jungla que nadie sabe para qué sirvió. Ponen el acento en la seguridad y en lo policial y el acento no está ahí. La solución está en el diálogo, en entender qué pasa, por qué una región tiene un grupo de personas atentando, porque están fuera de la legalidad. No soy partidario de la violencia, venga de donde venga. ¿Cuál ha sido el error? No han centrado la política pública desde La Araucanía. Lo fundamental es que los alcaldes asuman un rol preponderante, ya que la mirada a la solución de la problemática de La Araucanía está en esta región.

- Pero también se ha mezclado la violencia y grupos que más bien se aprovechan de la causa mapuche...

- Hay que ser muy cauto. Pero hay antecedentes claros de que el narcotráfico está incluido en algunos sectores y se están aprovechando del conflicto. Hay violencia, hay terrorismo, aquí se ha muerto gente, nadie puede estar de acuerdo con eso. Creo en el Estado de Derecho y tenemos que conversar, ya que cuando ambos sectores se plantean desde los extremos no hay solución, que la tienen todos los actores principales de esta región. Aquí no podemos pensar que vamos a seguir quemando camiones, agarrándonos a balazos o vamos a seguir mirando en menos y discriminando al pueblo mapuche.