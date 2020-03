Rodolfo Carter, el alcalde que se enfrentó a los ministros e interpeló a los empresarios

Política

En redes sociales al edil de La Florida lo han llamado “el Desbordes de la UDI” por sus controversiales medidas, y aunque no consulta al concejo comunal todo lo que debiera, en el mundo político se dice que es un hombre de "desafíos complejos".

Es uno de los alcaldes que ha dado la pauta en tomar medidas radicales para frenar el rápido avance del coronavirus (COVID-19). Incluso adelantándose al Ejecutivo, peleándose con los ministros e interpelando a empresarios y empresas con nombre y apellido. Rodolfo Carter (48) fue el primero en anunciar el cierre de los colegios en su comuna -La Florida- cuando la epidemia pasó a la fase 3 y se adelantó a cierre del comercio, incluido los malls, aunque no parecía tan claro que tuviera las atribuciones para ello. Pero con su persistencia logró que hasta el propio Horst Paulmann le encontrara la razón y se pusiera a la disposición del municipio.

Todo indica que el abogado de la Universidad Católica, tiene un carácter impulsivo, mismo que lo hizo renunciar a la UDI partido en que militaba hasta 2015 cuando después de 14 años se fue por diferencias en temas valóricos con las autoridades gremialistas y la "postura del partido en el caso de colusión, porque siento que la UDI no fue capaz de tener un debate de cara y por la gente", según él mismo explicó.

Para entonces ya era considerado un "rebelde" al interior de la colectividad, aseguran compañeros de generación en la colectividad; pese a ello, la UDI lo llevó de candidato a alcalde por segunda vez, luego de tres periodos de concejal en La Florida y uno de jefe comunal.

Nacido en Valparaíso, Carter vivió desde los seis años en la comuna que representa y de ahí que le saque mucho provecho –comentan en quienes lo conocen en el partido- a que viene de una familia de esfuerzo; sin embargo, incluso quienes no le tienen mucho afecto, reconocen su capacidad de trabajo y que pasa mucho tiempo en terreno, algo que le echaba en cara a los parlamentarios. Un exdirigente gremialista cuenta que muchas veces acusó a senadores y diputados de "no tener calle".

Por otro lado, aunque renunció a la UDI ha seguido ligado a la colectividad y tiene una buena relación con la timonel del partido, senadora Jacqueline Van Rysselberghe. De hecho, su hermano Álvaro se convirtió en diputado, luego que esa colectividad lo llevara como candidato por La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana (Distrito: Nº 12) en las últimas elecciones parlamentarias.

A nadie le sorprende que haya tomado la iniciativa de anunciar el cierre del comercio en medio de la crisis sanitaria, ya que antes ha apoyado medidas que no son bien vistas por la UDI como el convenio que realizó con la Fundación Daya para elaborar medicamentos a base de cannabis.

Pero en el consejo de la Municipalidad de la Florida no todos se toman los anuncios de Carter con tanto entusiasmo. De hecho, el concejal Claudio Arredondo señala que es "medianamente habitual" que el alcalde los haga sin considerar el parecer del concejo y los hace, desde su punto de vista, "precisamente para posicionarse" en la mente de la opinión pública. En el caso del anuncio del cierre de los locales, Arredondo subraya que el alcalde no tiene esa atribución, como le han hecho ver otras autoridades.

Pero eso a Carter no le importó. Esta mañana, el Ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció que todas las tiendas estarán cerradas a excepción de supermercados, farmacias y tiendas.

Desafíos difíciles

Carter generó un gran debate al declarar "emergencia comunal" en la comuna de La Florida y anunciar que "en virtud de la atribución que nos entrega la ley, hemos tomado una serie de decisiones que afectan el desarrollo de algunas actividades económicas (...). Respecto de los malls, que tienen una gran incidencia en la vida diaria y en la actividad económica de nuestra comuna, les hemos planteado que tienen 12 horas para decidir si voluntariamente se acogen a restringir sus actividades, manteniendo abiertos los supermercados y las farmacias hasta las 9 de la noche,. Las tiendas de venta hasta las 4 de la tarde y cerrando inmediatamente patios de comida y los cines. Si no acogen esta propuesta voluntaria serán clausurados".

Esto, según él mismo relató, provocó que lo llamara Paulmann quien acogió la decisión de Carter y llampo a otros empresarios a sumarse.

Aunque no siempre le va muy bien con estas decisiones que van en una línea mucho más liberal que la que sigue la UDI. Siendo aún militante, en agosto de 2014, Carter hizo una actividad pública en que plantó la primera semilla para el cultivo de cannabis con fines medicinales, lo que a la presidenta de la Fundación Daya, la actriz Ana María Gazmuri, le pareció "poco adecuado como acto comunicacional".

No obstante, en esta ocasión y en medio de la crisis que ha provocado la expansión rápida del coronavirus, la demorar del gobierno en anunciar el cierre de los malls parece haberle generado muy buena recepción en las redes sociales, donde se lo compara con Mario Desbordes, el timonel de RN que ha levantado una agenda de emergencia económica bastante alejada de lo que comúnmente se espera de la centroderecha.

En todo caso, Rodolfo Carter tiene una línea de vida trazada que incluso está escrita en la página de la municipalidad: "de niño aprendí a no conformarme con poco y como alguien alguna vez me dijo: 'la vida solo vale la pena vivirla si de ella se hace algo extraordinario'. En eso creo y por eso me la juego".