Rodrigo Vergara: "En segunda vuelta voy a votar por Kast"

Política

El expresidente del Banco Central, señaló que su voto ya está resuelto porque aunque reconoce tener diferencias valóricas y programáticas con el abanderado del Frente Social Cristiano, no votaría por Gabriel Boric ya que su coalición está en su mayoría representada por el PC.

El expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, manifestó en entrevista con El Mercurio que su voto en segunda vuelta será para el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

"Yo no me pierdo un segundo", comentó el economista al manifestar su apoyo a Kast, haciendo énfasis en que "no podría darle mi apoyo a una coalición cuyo socio mayoritario es el Partido Comunista".

Si bien reconoció ser más liberal que Kast en lo valórico, dice respetar su postura y propuestas argumentando que las de la izquierda son incluso más extremas.

Aunque su voto ya está decidido, piensa que hay cosas por mejorar en el programa del candidato del Partido Republicano, sobre todo en materia fiscal, que propone una baja relevante en los impuestos, lo que es "ilusorio" para el economista.

"Creo que tiene bien claro los temas de desarrollo del país, énfasis en crecimiento, productividad, bienestar. Obviamente hay cosas que se tienen que afinar: el tema fiscal tiene que afinarse bastante. Pensar que se puede producir rápidamente las bajas de impuestos que se están proponiendo es ilusorio. Así como creo que el aumento de ocho puntos de la carga tributaria de Boric, que en la práctica es bastante más que eso -porque si se incluye toda la reforma a la seguridad social sube considerablemente- simplemente produciría un daño tremendo al país", dijo Vergara.

Agregó que en "en el caso de Kast hay que pensar en la gradualidad, en cuándo se puede y ser más prudente respecto al posible crecimiento de la economía chilena".