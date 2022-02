Rojas Vade anuncia que retomará mañana su labor como constituyente

Política

El anuncio incomoda a la mesa de la Convención, que solicitó al Senado aprobar una ley que permita la renuncia del convencional.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, informó que el convencional Rodrigo Rojas Vade les envió un mail a las 4 de la mañana de este lunes en donde anuncia que retoma funciones en la Convención el martes 1 de marzo, sin precisar en qué modalidad presencial o telemática; y reconociendo que la mesa no tiene atribuciones para impedir su retorno.

Ante la compleja situación, Quinteros llamó al Senado a reactivar y aprobar el proyecto de ley que permite la renuncia del convencional. "Al Senado por favor que resuelva esto, daña nuevamente a la Convención y a la fe pública, porque este proceso lo estamos llevando los 154 de buena manera".

El vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez, agregó que "la posibilidad de renuncia no depende de la Convención. Existe un proyecto de ley en el Senado que está suspendido, el llamado es a que tramiten este proyecto que habilita la renuncia del convencional, esto nos distrae del trabajo central".

Las explicaciones de Rojas Vade

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram durante la madrugada de hoy, Rojas Vade aseguró que si no se crean los mecanismos que le permitan concretar su renuncia formal retomará sus funciones en la Convención Constitucional (CC).

"Me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia", aseguró. Pero, agregó que "si no se me permite renunciar estoy obligado a retomar mis funciones como convencional".

Según el constituyente, retomaría sus funciones si no se le permite renunciar porque existe un compromiso con los votantes. "Las y los vecinos del distrito 13 tienen pleno derecho al igual que todes a ser representados por la cantidad de escaños que le fueron otorgados por ley", comentó.

El convencional por el distrito 13 El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón), mintió al postular a la Convención al asegurae que padecía de un cáncer. presentó su renuncia en septiembre de 2021 después de darse a conocer un reportaje en los medios de comunicación que daba cuenta de que

Finalmente, se refirió a las enfermedades que efectivamente padece: "Debí salir a protestar con un cartel inmenso que dijera, 'fui diagnosticado con sífilis, gastroenteritis aguda febril, síndrome disentérico, enterocolitis por campylobacter, aplasia medular, pancitopenia, bicitopenia, síndrome emético recurrente, hepatitis A, úlceras genitales recurrentes, mucositis extensa recurrente, síndrome meníngeo, encefalitis vestibular, púrpura trombocitopenia idiopática, síndrome hemorrágico, síndrome autoinflamatorio, espondiloartritis, síndrome de Steven Johnson y enfermedad de Behcet'. Pero no pude"

Hasta que no existan los mecanismos que le permitan renunciar, Rodrigo Rojas Vade continuará recibiendo una remuneración de 50 UTM mensuales, equivalente a $2.722.100. Ello debido a que efectivamente un proyecto que permitiría su salida aún no ha sido despachado del Congreso.