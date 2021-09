Rojas Vade renunciará a la Convención y se abre debate por su reemplazo

Política

Entre los convencionales hay distintas posturas respecto de lo que corresponde hacer con ese cupo vacante.

A través de una declaración pública en sus redes sociales, el constituyente Rodrigo Rojas Vade, acusado de perjurio y mentir sobre estar enfermo de cáncer, informó que renunciará de hecho a la Convención Constitucional (CC), a la espera del mecanismo formal que le permita dejar su puesto.

En un video señaló que "ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud". Junto con pedir nuevamente disculpas por su actuar, afirmó que "presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores, los reconocen y asumen las consecuencias".

Agregó que "no aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal haré uso del mismo".

La decisión de Rojas Vade abrió un nuevo debate en la CC, debido a que si bien manifestó su "anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de Constitución", hay interpretaciones diversas respecto de que sea reemplazado en su cargo al que llegó como independiente.

La convencional Constanza Hube (UDI) señaló en su cuenta de Twitter que "a propósito de la renuncia de Rojas Vade. La Constitución regula claramente qué ocurre con la vacancia. Los independientes no se reemplazan. No hay vacío. Esperemos que los convencionales no se pongan creativos y que a puro voluntarismo quieran saltarse las reglas nuevamente".

Pero desde la ex Lista del Pueblo, el convencional Manuel Woldasky (Pueblo Constituyente) indicó que en el reglamento en construcción se puede establecer una fórmula de reemplazo "no comparto la necesidad de una reforma constitucional".

Uno de los vicepresidentes adjuntos de la Convención, Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), señaló que "la Convención no se dará por notificada de su renuncia por las redes sociales, solo cuando ingrese un documento formal".

En otro plano, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, aseguró en radio Cooperativa que el quórum de "los 2/3 de alguna manera forman parte de las condiciones que hicieron posible que hoy día estemos donde estamos. Yo creo que sería un error cambiar eso desde la Constituyente". Respaldó así lo establecido en el acuerdo del 15 de noviembre que dio origen al proceso constituyente y fijó un quórum de 2/3 (103 votos) para la aprobación de normas de la nueva Constitución.

La discusión se vuelve a tomar la agenda en la semana en que la Convención debe someter a votación las 1.181 indicaciones presentadas al articulado del reglamento definitivo.

Revisa su declaración en el video: