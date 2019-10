Salaberry renuncia pero afirma que defenderá su inocencia y espera volver al gobierno

Política

El renunciado Subdere sostuvo que "por la valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro gobierno, le he pedido (al Presidente) que acepte mi paso al costado".

El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, renunció a su cargo luego de la polémica generada por el incidente con un inspector municipal en Ñuñoa , y estar acusado de infracciones al tránsito e insultar al funcionario público.

Pero, Salaberry, junto con renunciar, afirmó que buscará demostrar su inocencia y que espera más adelante, y si el Presidente Sebastián Piñera así lo estima, volver al gobierno.

La permanencia del ahora exfuncionario se hacía insostenible, luego de las versiones que señalaban que su situación estaba generando un conflicto en el propio oficialismo donde RN lo criticaba y la UDI, partido donde milita, lo defendía. Esto generaba que las dos mayores colectividades de Chile Vamos se enfrentaban en público por su persistencia a mantener su puesto.

Fue cerca de las 18:00 horas y luego de la reunión entre el Presidente y Salaberry que se emitió el comunicado en que el gobierno informó que "ha presentado su renuncia el subsecretario Felipe Salaberry y el Presidente se la ha aceptado" y agradece su gestión.

Agregan que "esperamos que a la brevedad posible puedan esclarecerse los hechos que lo han afectado y que son de conocimiento público".

En su cargo fue designada como Subdere, de manera subrogante, María Paz Troncoso, jefa de la División de Desarrollo Regional de la misma Subdere.

De inmediato se conoció la versión de Salaberry quien informó que "conocidos los hechos que se me imputan, inmediatamente puse mi cargo a disposición del Presidente, hecho que reiteré hoy, en reunión con él. Por la valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro gobierno, le he pedido que acepte mi paso al costado, para enfocarme en la defensa de los hechos conocidos y así no empañar su exitosa labor".

Pero afirma que espera volver al gobierno "una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente donde él estime necesaria mi colaboración para continuar con el éxito de nuestro gobierno".