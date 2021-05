Se cierran las mesas a lo largo del país y comienza el conteo de votos de esta histórica elección| Minuto a minuto

Política

Gobierno asegura que los primeros resultados se conocerán cerca de las 20 horas.

Comienza la segunda y última jornada de elección de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, proceso que se desarrolla entre las 08:00 AM hasta las 18:00 PM. Ayer participaron 3.055.352 de personas, según datos del Servel, cifra que representa a poco más del 20% del padrón electoral.

Minuto a minuto

18:10 El Presidente Piñera llega a La Moneda para seguir el proceso de votos junto a su comité político.

18:00 Los locales de votación comienzan cerrar los accesos para que las mesas reciban a los votantes que están adentro de los recintos. Posterior a eso comienza el conteo de votos.

17:00 Debido a la diferencia horaria, la Región de Magallanes ya comenzó con el cierre de las mesas y se inicia el conteo de los votos.

16:30 En su cuenta de Twitter, el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, indicó que "ha sido un proceso ejemplar, con una participación relevante". Además, pronosticó que -de acuerdo a los datos del Servel- los resultados de los Convencionales Constituyentes deberían estar en torno a las 20 horas / 21 horas.

14:30 Expresidente Ricardo Lagos sufragó en el Instituto Superior de Comercio de Santiago: "No pensamos todos igual, pero esa carta nos permite dirimir las diferencias civilizadamente y eso es lo que me parece importante."

13:00 El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló una vez que votó en Las Condes: "Es un momento importante para Chile. El país ha tenido momentos importantes otras veces y esta es la forma en que los chilenos nos ponemos de acuerdo", señaló el secretario de Estado.

"La señal que nosotros damos, es que efectivamente los chilenos hacemos las cosas democráticamente, ordenadamente y nos ponemos de acuerdo. Es una señal muy potente para los mercados", añadió el secretario de Estado.

12:20 La baja asistencia ha sido la tónica de las primeras horas de esta segunda jornada de votaciones.

12:10 El independiente y precandidato presidencial, Sebastián Sichel, sufragó esta mañana y comentó que "no me pone contento una democracia en que vote solo la élite y no participen todos los chilenos. El principal derecho y la libertad que hemos ganado los chilenos es a votar".

12:00 El candidato presidencial de Evopoli, Ignacio Briones, señaló tras votar que "espero que tengamos una Convención Constituyente equilibrada, donde los sectores democráticos que buscan acuerdos estén mayormente representados".

10:35 El Servel informa que 44.445 mesas ya se han constituido a lo largo del país, lo que equivale al 96,43%.

10:30: La candidata del PS, Paula Narváez, ya concurrió a votar. "Hoy, no solo renovamos a las autoridades a nivel local, también estamos eligiendo a quiénes van a construir el nuevo Chile y por eso es tan importante. Esto sí tiene que ver con las pensiones, sí tiene que ver con la salud, sí tiene que ver con la vivienda", dijo.

10:15 Candidato presidencial del PC y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue tras su votación: "Hoy día escogemos, entre todos y todas, quienes van a escribir la nueva Constitución (...) Esperamos que este proceso sea conducido en noviembre por un gobierno democrático y popular".

09:00 El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló esta mañana que en la noche no se registraron incidentes en los locales de votación.

"Hicimos una planificación muy detallada en cada uno de los más de 2.700 locales de votación para poder custodiar las más de 46.000 mesas", dijo el secretario de Estado.

"No estamos lamentando ningún incidente que haya puesto en riesgo la custodia de los votos", agregó.

08:30 El Servel informa que el proceso de custodias de urnas en los locales de votación "se desarrolló de forma exitosa y segura".