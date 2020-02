Sectores de la oposición salvan a intendente Felipe Guevara de la destitución

Política

Las ausencias de varios parlamentarios facilitaron que no se alcanzaran los 22 votos que se requerían para aprobar la acusación constitucional en contra de la autoridad

Después de dos jornadas en que el Senado se abocó a estudiar la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, -por la responsabilidad que le cabría en los excesos en que incurrió Carabineros en el marco de la estrategia de "copamiento" de la Plaza Baquedano-, la Sala rechazó el libelo con apoyo indirecto de algunos senadores de oposición que se abstuvieron, se parearon o simplemente no llegaron a votar.

De hecho, los senadores Carolina Goic (DC) y Jorge Pizarro fueron quienes se abstuvieron, porque estiman que no había suficientes elementos jurídicos para aprobar la acusación. Su compañera de bancada, Ximena Rincón, no llegó a votar, pues se habría pareado con el senador de RN, Manuel José Ossandón.

Por otra parte, el senador del PPD Felipe Harboe también se pareó con el senador de la UDI Víctor Pérez; no llegó a votar el senador socialista Rabindranath Quinteros y su par de bancada, José Miguel Insulza, presentó un permiso constitucional para salir del país.

"Siempre tenemos que comprometernos muy a fondo con el orden público", sentenció el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al concluir la jornada a favor del intendente.

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (PRVS), quien presidió la comisión revisora de la acusación en la Cámara, señaló que "me ha sorprendió la tremenda irresponsabilidad de los senadores que hoy no están y no votaron", en alusión a los senadores de oposición y advirtió que a partir de hoy "la oposición está dividida".