Senado dio luz verde a la prórroga del estado de excepción constitucional hasta el 30 de junio

Política

Sin embargo, la oposición manifestó su molestia frente a la decisión del Ejecutivo de no participar en la sesión.

Después de un largo debate, la Sala del Senado finalmente aprobó en la noche de hoy miércoles por un amplio margen la solicitud del presidente Sebastián Piñera de prorrogar el estado de excepción constitucional, pese a la renuencia de algunos sectores de la oposición, que derechamente rechazaron la petición del mandatario.

Por 27 votos favor, ocho en contra y ocho abstenciones, el Senado se inclinó por extender la medida hasta el 30 de junio.

Sin embargo, la oposición no dejó pasar la oportunidad para manifestar su molestia por la decisión del Ejecutivo de no participar en la sesión, donde no hubo ningún ministro presente, ni tampoco se abrió a dar cuenta, por lo que algunos senadores se negaron a entregarle "un cheque en blanco" al gobierno.

El proyecto fue despachado a la Cámara, para que sea esta Corporación la que dé cuenta al Ejecutivo de la decisión al Congreso.