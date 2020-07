Senador De Urresti anuncia que el lunes 20 la comisión analizará y votará la iniciativa hasta total despacho | Minuto a minuto de la discusión en el Senado

Política

13:39: Tras la exposición de cierre de los ministros de Trabajo, María José Zaldívar, y de Hacienda, Ignacio Briones, el presidente de la comisión, senador Alfonso de Urresti, dio por concluida la sesión y anunció que el próximo lunes 20 convocará para analizar el proyecto y votarlo hasta total despacho a fin de que esa misma semana sea visto en la Sala de la Cámara Alta, acorde -dijo- a la urgencia que requiere que sea despachada la iniciativa, para que quienes resulten beneficiados accedan a retirar el 10% de sus fondos de AFP lo antes posible.

13:37: "Queremos buscar el mejor mecanismo para llegar a las familias que realmente lo necesitan. Los feriantes, los dentistas, médicos, que no han cotizado, no se verán beneficiados por esta política. Plantear que esta será la solución para las familias de clase media, es una aseveración que tenemos que hacerla con todos los paréntesis que planteó el ministro de Hacienda porque generaremos unas expectativas que no se va a cumplir", afirmó la titular del Trabajo.

13:20: La ministra del Trabajo nuevamente participa del debate. "No he dicho que sea una iniciativa inconstitucional. (...) Hay que ver que la Constitución tiene que ser armónica, y si hay una norma transitoria, tenemos un problema de interpretación armónica de la Carta Fundamental. Estoy haciendo ver los problemas legislativos y constitucionales que este proyecto está llevando. Ustedes pueden ver que estos aspectos queden resueltos y queden despejados. Además ustedes me invitan a exponer sobre la postura del Ministerio del Trabajo y del Gobierno, que puede ser distinta a parlamentarios del oficialismo", puntualizó Zaldívar.

En ese sentido, señaló que "si ustedes me plantean que producto de la pandemia económica, solamente podrán retirar quienes se han encontrado afectados, entonces estamos hablando de algo que es distinto. En ese sentido, hay que ir viendo cuáles son las consecuencias de este retiro. No hay que generar expectativas de aquellos que no tienen ahorros como los por cuenta propia que ustedes mismos han señalado. No hay que generar expectativas sobre lo que esto va a generar para el pilar solidario o el seguro de invalidez y sobrevivencia", cuestionó.

13:16: "Hay una serie de efectos. Se espera un aumento de la tasa de interés. La liquidación de activos, genera una baja en los precios de los activos de los fondos de pensiones que afecta a quienes están más próximos a jubilar (...) La invitación es analizar cómo nos hacemos cargo de la caída en ingresos de la clase media. No estamos de acuerdo, lo hemos dicho una y otra vez, con esta propuesta", recalcó el jefe de las finanzas públicas.

13:10: "La propuesta de clase media que ha hecho el Ejecutivo. No es una medida regresiva como se ha planteado (...) En los próximos meses la prioridad fundamental serán los ingresos permanentes de las familias y eso se llama empleo, emprendimiento, crecimiento. Ojalá no nos perdamos en esto", manifestó Briones.

13:03: Interviene nuevamente el titular de Hacienda. "No hay dos lecturas de que todos empatizamos que no sólo la clase media, sino todo el país, está en la peor crisis que hemos vivido (...) Todos debieramos independiente del sistema sea mixto, de reparto o individual, hay una condicion necesaria que tiene que ver con la capacidad contributiva, por la sencilla razón que el dinero no cae por arte de magia. Nos olvidamos que la tasa de cotización en otros países es prácticamente el doble de la que tenemos en Chile. Todos entendemos que la base estructural está en la cantidad de cotizantes".

12:58: El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, dice que el ministro de Hacienda no ha dado cuenta del debate político en sus declaraciones sobre el tema, sino que hace una serie de referencias en términos de cifras, sin considerar lo que la gente ha sufrido con la pandemia y el deterioro que le ha significado a su vida. Añadió que la visión del gobierno ha sido acudir en "poquitos de ayuda" y que la ventaja del proyecto que se analiza tiene una extensión directa hacia la gente que está con una situación muy desmejorada. E instó a la autoridad a presentar indicaciones si lo estima necesario.

Además recordó que fue el porpio presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), quien declaró admisible la iniciativa.

12:47: El senador Andrés Allamand (RN) advirtió que lo que se está haciendo con esta iniciativa es un "embestida" al funcionamiento del régimen presidencial, porque termina con la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en la materia que analiza y la traspasa al Congreso Nacional. Por otra parte, señaló que este proyecto está "pobremente estudiado" por la oposición y, por último, -al igual que el senador de la UDI Víctor Pérez- añadió que si no se ha avanzado en la reforma previsional, que en la Cámara se aprobó sólo con los votos del oficialismo y la DC, es porque en la oposición no hay acuerdo interno respecto del reemplazo del actual sistema.

12:13: El senador UDI Víctor Pérez señaló que hay que sentarse a conversar cómo apoyar a la clase media, lo que se debe hacer a través del proyecto presentado por el gobierno –señaló-, pero que hay que "fortalecer", recalcó. Acto seguido emplazó a todos los sectores a que "digamos las cosas como son, el tema de fondo es mejorar las pensiones de los chilenos", tal como lo señaló también Lagos Weber, pero atribuyéndole a la oposición la responsabilidad de que no haya avanzado la reforma de pensiones, "por falta de voluntad política" de ese sector.

11:59: Los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y luego su par independiente Carlos Bianchi adelantaron que presentarán indicaciones a esta reforma constitucional para asegurar que las facilidades de retirar el 10% lleguen a quienes realmente lo necesitan, porque ha resultado afectados económicamente con la crisis social y sanitaria provocada por el Covid-19. En todo caso, Lagos Weber, advirtió que a partir de ahora habrá que avanzar en la reforma de pensiones.

11:28: El senador Pedro Araya (Indep-PPD) refutó duramente los argumentos del ministro de Hacienda Ignacio Briones para rechazar la iniciativa. Por lo pronto, el senador señaló que el ministro defiende la postura del gobierno a partir de supuestos errados, aclarando que no todos los que puedan hacerlo van a retirar el 10% y , por otra parte, porque tampoco sería real que no se recupere a través de impuestos -dijo-, porque "el 80% de lo que se retire se va a devolver a la economía, porque no creo que nadie se lo lleve a paraísos fiscales".

Y respecto a los dichos de la ministra del Trabajo María José Zaldívar de que la propuesta es inconstitucional, Araya -abogado- le aclaró que no puede estar contra la Constitución una iniciativa que reforma la propia carta magna.

11:20: "La discusión de la reforma previsional hoy es primordial. Como ministerio del Trabajo, creemos que este es un proyecto que no avanza en la línea correcta en el sentido de no entregar una ayuda eficaz a quienes lo necesitan y no soluciona el problema de las pensiones", concluyó la titular del Trabajo.

"Esto también afectará la tasa del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Si hay un retiro del 10% de los fondos, el costo de este seguro puede aumentar de manera muy significativa, porque los recursos que tendrán que disponer las aseguradoras, tendrá que ser mucho mayor que si no se retirara", aclaró Zaldívar.

11:18: "La inclusión de los pensionados es inconveniente. Es contradictorio y no debiera estar en la propuesta. Si la medida está inspirada en la crisis que estamos viviendo, debieran solo retirar quienes se han visto afectados en sus ingresos", indicó la ministra.



11:15: Sobre el proyecto, la titular de Trabajo manifestó que el quórum debiera ser de 2/3 y también se refirió a la no tributación de los retiros. "Es muy importante que las cotizaciones previsionales no pagan impuestos y por lo tanto, el retiro de ellas, debieran estar asociadas a algún tipo de impuesto. No puede ser que quienes tienen más acumulado, no tributen por retirar. Es una medida absolutamente regresiva".

11:10: Ahora es el turno de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien en primer lugar es consultada por Alejandro Charme, quien asumirá como gerente general de la Asociación de AFP. "Efectivamente, fue asesor del ministerio del Trabajo, desde el 2005. Es una persona que es bastante conocida en el tema previsional. El renunció el viernes de la semana antepasada, pero entiendo que es un proceso que no está finalizado. Él no ha asumido aun como gerente general. Es un asesor que efectivamente estuvo vinculado al ministerio y que ya terminó su relación con este ministerio", explicó Zaldívar.

10:55: Comienza su presentación del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. "Esta moción es una mala idea en varias dimensiones. Sería interesante saber si esta iniciativa es para la clase media, porque el proyecto establece que es para todos los afiliados. Esta materia no ha sido clarificada, sería bueno que quienes la promueven explicasen esto a todos los chilenos. Hay que dejar de hablar del proyecto del retiro del 10% y empezar a hablar del 44% de los ahorros".

El titular de Hacienda, indicó que el costo económico será de US$ 3.520 millones. También se refirió al no pago de impuestos. "Es increíble que no se paguen impuestos. Solo en materia de los impuestos que no se van a pagar estamos hablando US$ 760 millones que beneficia al segmento más rico". A estos montos se le agregan US$ 300 millones por menores pagos de tributos en el régimen A de APV, totalizando US$ 1.060 millones en menores impuestos ingresados al Fisco.



"Como Gobierno hemos sido claros, nos oponemos, a sabiendas que es una postura impopular. Se está generando un costo importante en materia de pensiones futuras. No estamos en un concurso de popularidad, pero si estamos en un concurso de responsabilidad. Alguien tendrá que hacerse cargo de los costos de esta mala iniciativa. Lo que nos importa es el país. Hacemos el llamado a tomar decisiones con responsabilidad, no tomar esta pandemia como excusa para generar una política que tendrá malas consecuencias.

"Hay que sacar a adelante la reforma previsional. La invitación es a encontrarnos en esa discusión, esa discusión estructural a largo plazo", concluyó.

10:10: A sólo minutos del inicio de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se comienza a discutir en segundo trámite el proyecto que permite el retiro del 10% de las pensiones, el presidente Sebastián Piñera se encuentra reunido con el comité político, en La Moneda, desde las 09:00 de la mañana atento al avance de la reforma en esta segunda etapa.

Una de las preocupaciones debe ser la nueva señal que se dé si, como es lo más probable, en esta instancia se apruebe la iniciativa –porque está integrada en mayoría por la oposición- y llegue con un informe positivo a polarizar más aún a la Sala del Senado.

Por ahora, en futuro del proyecto está en las manos de los senadores Alfonso De Urresti (PS), Pedro Araya (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI), quien hará su labor con el antecedente de que su partido ya pasó al tribunal supremo a los diputados que se atrevieron a votar a favor en la Cámara.

A las 10:30 horas de este viernes el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso De Urresti, puso en tabla la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, luego que tras su aprobación en la Cámara de Diputados por 95 a favor y 36 en contra, fuera despachada al Senado.

El proyecto fue aprobado en su totalidad, excepto por el artículo que proponía la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, pero ya hay algunas voces en el Senado que dicen que buscarán reponerlo.

En esta etapa del proyecto en la Cámara Alta se espera, además, que el ministro de Hacienda Ignacio Briones junto a la titular de Trabajo, María José Zaldívar (Trabajo) participen y expongan sus argumentos.

Al igual que en la jornada del miércoles, el gobierno vuelve a desplegarse comunicacionalmente con sus ministros y esta mañana el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado en T13 radio hizo un llamado a los senadores que aún no definen su voto a analizar técnicamente los pro y contra del retiro versus el programa presentado por el gobierno: el bono de $ 500 mil, el crédito con aval del Estado y la suspensión del pago de contribuciones, entre otras medidas.

"Todos los especialistas han dicho que el retiro es un mal proyecto, que daña a los trabajadores", dijo e instó, una vez más a votar con argumentos, no para congraciarse con la opinión pública. "Espero que no se suban rápidamente a la ola, sino reflexionen y mediten lo que hace menos daño a las personas".

Apoyo comprometido

Uno de los primeros en reaccionar con la llegada del proyecto a la Cámara Alta fue el senador socialista Juan Pablo Letelier, quien al inicio de este debate había expresado sus reparos. "Yo voy a apoyar esta iniciativa, porque es justa, es necesaria", adelantó, aunque también admitió que "tendrán, algunos, razones para criticarla", pero "lo cierto es que la ayuda no ha llegado a la clase media ni a los trabajadores. Por ellos es necesario aprobar esta medida. ¡Cuenten conmigo, vamos por el 10!", fue la arenga del parlamentario.

En la misma línea, la jefa de bancada de senadores de la DC, Ximena Rincón, reiteró que muchos chilenos no han recibido ayuda del Gobierno, por lo que subrayó que "los senadores de oposición hemos sido claros al señalarle nuestra disposición a aprobar el retiro del 10%. Hagámoslo rápido y hagámoslo bien", instó.

En tanto, "cuenten con mi voto favorable", fue el compromiso del senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien además adelantó que buscará una fórmula para reponer el artículo del fondo de compensación que se rechazó en la Cámara, por falta de quórum.

A través de su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Lagos Weber indicó que "la discusión en el Senado deberá sincronizar la demanda ciudadana del 10% y la futura reforma estructural de pensiones" y le mandó un mensaje al Ejecutivo: "El Gobierno debe asumir el nuevo escenario político que se configura con la falta de apoyo de su sector".

En el oficialismo hay varios votos en duda, lo que genera aún más tensión en las filas de gobierno. Al menos cinco senadores se han manifestado en reflexión frente a la iniciativa.