Senador Ossandón: "La gente no le perdona al Presidente Piñera si en el tema económico nos va mal"

Política

El senador RN Manuel José Ossandón, entró al debate respecto a los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sostuvo que el gobierno generó sobre expectativa en materia económica, el parlamentario indicó que "la gente no le perdona al Presidente Piñera" si hay malos resultados económicos.

El senador indicó que "estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el ministro Mañalich, lo he dicho mil veces, creo que el primer año (de gobierno) se le pegó muy duro a la ex presidenta Michelle Bachelet y la ex Nueva Mayoría por los buenos resultados económicos, sabiendo los economistas que cuando uno se compara con una base muy mala -como era el último año de Bachelet- era muy fácil tener buenos crecimientos y nos pescó la resaca de la crisis de la guerra comercial entre China y EE.UU."

Sostuvo además que "lo de Mañalich fue decir la verdad y el ministro (Felipe) Larraín tiene que reconocerlo. Lo que si sé es que a la calle, la gente al Presidente Sebastián Piñera le perdona muchas cosas pero no el tema económico y si el tema económico nos va mal ese va a ser su talón de Aquiles", concluyó.