Senador Quinteros se defiende tras críticas por viaje: "Se me informó que no había problemas"

Política

Se trata del primer parlamentario con Covid-19. El ministro de Salud Jaime Mañalich había señalado que “no tenemos ninguna evidencia que haya habido un dolo”.

Una polémica que parece no terminar fue la que se generó luego de que se supiera que el senador socialista Rabindranath Quintero, es el primer parlamentario en Chile en ser diagnosticado con coronavirus.

Hasta ahí se trataba del primer caso en el Congreso, sin embargo, se dio a conocer que antes de confirmar su positivo, el parlamentario salió de Santiago a Puerto Montt, lo que encendió las alarmas y las críticas de diversos sectores.

Justamente por esto último, el parlamentario emitió una declaración pública, tras conocerse que la Fiscalía Occidente anunció que abrirá una investigación de oficio en su contra.

En su declaración, Quinteros sostuvo que "jamás he vulnerado una indicación médica; por el contrario, he acatado a cabalidad sus indicaciones y me parece imprescindible que la opinión pública conozca los hechos".

Respecto a las críticas que ha recibido por su viaje, el también vicepresidente de la Cámara Alta sostuvo que "hasta el día de hoy y, por cierto, hasta antes de viajar, no tenía síntomas y no era sospechoso de haber contraído el virus".

Los hechos

Según describió Quinteros en su declaración, desde el inicio de la pandemia ha asistido de manera regular al Congreso para cumplir con sus labores legislativas, por lo que semanalmente debe trasladarse desde Puerto Montt, que es la ciudad en donde vive, a Santiago y Valparaíso.

De acuerdo a su versión, habría contraído la enfermedad el 7 de mayo, luego de sostener una reunión en La Moneda junto al presidente Sebastián Piñera y los integrantes de la comisión de Salud del Senado. ¿Cómo se habría contagiado? en la cita estaba presente un camarógrafo que dio positivo a la enfermedad.

"El 13 de mayo, por iniciativa de un senador, se propuso que los miembros de la comisión de Salud nos realizáramos el examen, a lo que por supuesto accedí de inmediato, con fines preventivos, agendando una hora en el laboratorio de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo ese mismo día a las 19.30 horas", aseguró.

Según relató Quinteros, el examen se lo realizó el 13 de mayo en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo y ese día consultó si habría problema para viajar a Puerto Montt. "Se me informó que no había problemas y que los resultados del examen estarían listos el viernes 15 y que podía conocerlos mediante Internet", explicó.

"Mantuve entonces mi viaje de retorno, al no tener sospecha de portar la enfermedad y más aún porque el 12 de mayo se dieron a conocer las nuevas disposiciones sanitarias, por las cuales, al ser una persona mayor de 75 años, debería guardar cuarentena en mi domicilio", agregó.

En su declaración, Quinteros recalcó que nunca fue su intención transgredir alguna norma, y señaló estar "a disposición de la fiscalía para que realice la investigación pertinente porque la transparencia debe primar siempre".

Horas antes de que se difundiera su declaración, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue consultado sobre el tema, y señaló que se ha comunicado personalmente con el senador Quinteros. "Creemos firmemente y de buena fe que el senador no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en este vuelo a Puerto Montt", aseguró.

Sin embargo, el secretario de Estado respaldó la investigación que inició la Fiscalía, señalando que "es lo prudente".

Respecto al viaje realizado por el Senador, Mañalich sostuvo que "me permitiría afirmar que no tenemos ninguna evidencia que haya habido un dolo, una intención del senador que pensaba con toda probabilidad que ese examen iba a ser negativo. Pero insisto creo que hay que hacer las investigaciones del caso y ya entendemos que al Fiscalía tomó el asunto en sus manos".

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, prefirió no referirse específicamente al sumario que podría enfrentar la autoridad y dijo que que "todas las personas que son un caso sospechoso, o confirmado, que no respetan las normas de la autoridad sanitaria se enfrentan a un sumario sanitario".

Sede del Senado cerrada

Tras confirmarse el positivo en el senador, se decidió que la sede del Senado en Valparaíso permanecerá cerrada por tiempo indefinido.

La decisión fue tomada el viernes en la noche por la presidenta Adriana Muñoz (PPD) de la Corporación, luego de activar todos los protocolos para evitar la expansión del contagio. Como las medidas no fueron suficientes, se decidió notificar "el cierre hasta nuevo aviso, de las dependencias de la Corporación, ubicadas en la ciudad de Valparaíso. Esto con el propósito de implementar medidas sanitarias adicionales, luego de conocerse que el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, diera positivo de Covid-19".

La comunicación emitida agrega que "respecto a la posibilidad de realizar sesiones de Sala o comisiones, ellas se efectuarán de manera 100% remota o telemática, conforme a los procedimientos e instrucciones que se han informado oportunamente".

La notificación fue suscrita tanto por la presidenta del Senado como por el secretario general de la Corporación, Raúl Guzmán.

Por el momento, todo apunta a que además de enfrentar la enfermedad, el senador Quinteros tendrá que someterse a la justicia, puesto que la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente iniciará una investigación, de oficio, en su contra, por haberse trasladado a la Región de Los Lagos sabiendo que se había contagiado de Covid-19.

En este sentido, el senador podría ser sancionado bajo el artículo 318 del Código Penal y que establece que "el que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales".

Es decir, que la sanción a que se expone iría entre los 61 y 541 días de cárcel o una multa que varía entre los $ 300 mil a $ 1 millón.