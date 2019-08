Senadores de oposición presentan denuncia contra Cecilia Pérez ante la Fiscalía Nacional

Política

Los parlamentarios señalaron que la vocera, que habla en nombre del gobierno, debe hacerse cargo de sus dichos.

Una denuncia ante la Fiscalía Nacional a fin de que se investiguen los antecedentes que pueda tener la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, y que den fundamento a las imputaciones que realizó hace unos días, en cuanto a que el Partido Socialista tendría relación con el narcotráfico.

A la salida de la cita con el fiscal nacional Jorge Abbott –que se prolongó unos 40 minutos-, el subjefe de la bancada de senadores socialistas Rabindranath Quinteros, flanqueado por sus pares de la DC Yasna Provoste y del PPD Pedro Araya, quienes suscribieron la presentación, explicó que "le hemos pedido al señor fiscal que cite, ya sea como imputada o como testigo, a la ministra (Cecilia Pérez) para que diga qué antecedentes tiene de la relación que pueda existir entre los parlamentarios o militantes del Partido Socialista con el narcotráfico", explicó el senador

El senador lamentó el clima que se ha generado a partir de los dichos de la vocera y el respaldo entregado por el Ejecutivo a los mismos, señalando que de este modo no se da a la ciudadanía la señal de que quiere cambiar la forma de hacer política.

"Yo estaba acostumbrado a un tipo de política donde si alguien cometía algún exceso pedía disculpas y se daba la mano, pero creo que este gobierno no está en ese tipo de política , porque incluso el Presidente de la República ha dado respaldo a su vocera y eso habla mal de este gobierno", sentenció el parlamentario socialista.

A la vez exhortó al gobierno a hablar de política "en serio y no en base a calumnias o imputaciones falsas" y recalcó que el PS quiere que el tema se aclare "pase lo que pase".

A juicio de Quinteros, el presidente Sebastián Piñera desaprovechó la reunión sostenida con los timoneles de ambas cámaras para haberse disculpado: "Más encima solicitó la reunión...creo que el Presidente se está burlando del Congreso y seguramente del Partido Socialista, no tengo ninguna duda, porque tuvo la oportunidad para dar algunas explicación y no lo hizo, al contrario, habló de temas que para esa reunión no eran más importantes".

La jefa de la bancada de senadores DC, Yasna Provoste, en tanto, aclaró que sumarse a esta denuncia no sólo fue para solidarizar con el PS, porque estos "estos ataques injuriosos podría haber sido objeto cualquier institución del país". Y con la denuncia formal esperan que el organismo haga las diligencias para que la ministra entregue los antecedentes que la llevaron a hacer las declaraciones que hizo.

Por su parte, el senador Pedro Araya (PPD), hizo hincapié en que la denuncia se debe a que "cuando la ministra Cecilia Pérez habla, con habla como un ciudadano común y corriente comentando un hecho, habla como la voz del gobierno".