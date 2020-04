Sergio Bitar: “El rol de la oposición no está a la altura del momento histórico”

Política

Está consciente de que su sector no lo ha hecho bien, pero cree que si actúa con “espíritu de colaboración crítica” puede salir de la situación en la que está.

“La oposición está débil, dividida y no tiene la seguridad de volver al poder”, reflexiona el exministro de Salvador Allende, de la Concertación y exsenador y expresidente del PPD Sergio Bitar Chacra (79), quien se debate entre el duro juicio sobre su sector y el vaticinio de que si actúa con “espíritu de colaboración crítica” para contribuir a enfrentar de la mejor manera posible los efectos de la pandemia, tal vez en unos años podría salir de la situación en que se encuentra.

- ¿En qué consiste la colaboración crítica?

- Proponer en los dos temas fundamentales que son, en el corto plazo, las medidas sanitarias donde el gobierno tenga déficit, y los tiene, y las medidas económicas, donde ha avanzado, pero lento. Y comenzar a pensar a largo plazo.

-¿Pensar en qué?

-Vamos a tener que enfrentar prioridades en materia de sistema de salud, fortalecimiento de la acción pública; diálogo social y participación; un gran plan digital; una transformación en la capacidad de producir nuevas fuentes de agua y una nueva Constitución. Y en esos temas puede haber acuerdos nuevos, no creo que el país vaya a tener necesariamente dos grandes coaliciones como las que hemos vivido en los últimos 30 años.

- ¿Comparte los dichos del expresidente Lagos de que la oposición no ha dado el ancho?

- Es una constatación. Esa constatación y la visión de la posibilidad de que para las elecciones presidenciales de 2021 se haga un programa unitario de oposición, convocando a sectores de centro más amplio que los actuales, con mayor sentido de la realidad, pero en torno a las prioridades que mencioné, se puede dar una paso importante como país.

- ¿Hasta ahora, la oposición ha sido obstructiva como dicen en la derecha?

- Ha cumplido un papel positivo, mejorando y aprobando activamente leyes que ayudan a la gente, en actitud colaborativa y alerta. El Congreso funciona y preserva su autonomía en democracia.

- Pero algunos exdirigentes de su propio sector advierten que cayó en la irrelevancia.

- La oposición no está a la altura, pero está en un proceso de discusión y renovación.

- ¿No será que la oposición está en un proceso de desintegración total?

- Es lo mismo que se decía de la derecha cuando gobernaba la Concertación. El rol de la oposición no está a la altura del momento histórico, pero eso no quiere decir que se vaya a disgregar ni que ha perdido toda la relevancia.

Tiene la mayoría en ambas cámaras, eso le da una responsabilidad muy grande. Y tiene que impulsar temas de interés nacional. Confío en que eso ocurra, pero va a ser un proceso largo.

- Tiene la mayoría en ambas cámaras, pero los diputados no la han sabido administrar.

- Lo que ocurrió decepciona, pero también enseña. Veremos si los que quieren avanzar aprenden más rápido que los que se aferran a conceptos rígidos.

De repente, veo sectores jóvenes del Frente Amplio que se dan cuenta de que tiene que haber un entendimiento más amplio, que no puede ser a la velocidad de mil kilómetros por hora y que tiene que ser hablándole a la gente.

-Dice que el episodio de la Cámara enseña, pero parece que a los diputados de oposición les cuesta aprender, porque no había terminado la elección y ya querían censurar la mesa.

-Eso ya quedó claro. La oposición dio un espectáculo ante la ciudadanía y botar una mesa para corregir un error es hacer dos veces el ridículo.

- Vio la participación del ministro de Hacienda en Icare, ¿cómo evalúa su gestión?

- Lo ha hecho bien dentro de los límites que significa un gobierno cuyas fuerzas principales se han cargado siempre al mercado, antiplebiscito, distantes de la ciudadanía. Este ministro ha corregido algunos de esos aspectos. Y no creo que sea el único; se puede agregar, de alguna forma, al ministro del Interior, a la vocera. Y algunos otros muestran una tendencia nueva, en ese sentido.

Debilidades en el manejo de la pandemia

-A su juicio, ¿cómo lo ha hecho el gobierno en el manejo de la pandemia?

-Es difícil juzgar y los tiempos son cortos para evaluar; sin embargo, lo que hemos planteado como oposición –y hay cierto consenso en eso- es que si bien el gobierno ha tomado iniciativas en la dirección correcta, hay dos debilidades. Una, es que es un gobierno que aún tiene el rasgo elitista de no conversar. Y, segundo, falla en la velocidad para resolver los problemas, en parte porque siempre defendió un Estado chico y ese Estado no tiene las capacidades, en el futuro va a haber que reforzarlas. Son problemas nuevos, pero el rol de la oposición es detectarlos para corregir el mayor peligro de la pandemia: el abandono de los sectores más vulnerables.

-¿Cómo evalúa la gestión del ministro Mañalich?

-Es un médico que conoce los temas y tiene conocimiento de la gestión, como gerente de una clínica importante del país, aunque puede que no haya tenido experiencia en el sector público de salud, que es lo más importante. Debe haber más diálogo en lo que hace.