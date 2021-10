Sichel acusa “operación” para desprestigiarlo y la DC le responde con dureza

Política

"Es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política, orquestada para desprestigiarnos, sistemáticamente por la izquierda". De esta manera se refirió esta tarde el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en relación al reportaje de Chilevisión que denunció el financiamiento irregular de su campaña a diputado en 2009, cuando era militante de la Democracia Cristiana (DC).

En la sede de su comando, el presidenciable enfrentó a los medios señalando que "pretenden vincularme a financiamiento irregular de la política. Lo digo fuerte y claro, no tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer", y agregó que "mi conocimiento es respecto de una rendición que fue aprobada por el Servel y que nunca en doce años ha estado sujeta a ninguna investigación. Lo increíble es que después de doce años alguien trate de enlodar esa campaña".

El abanderado oficialista sostuvo que "hay muchos cómplices pasivos ahí escondidos, tratando de enlodar esa campaña y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política durante la campaña del 2009 y el 2013". Y siguió afirmando que "los desafío, sería interesante que demuestren por tanto que pasó con el financiamiento de Soquimich y otras campañas durante el 2009 y el 2013 y la transparenten".

El candidato dijo que su "error" ha sido entrar sucesivamente en las discusiones de la "vieja política" con la oposición "sobre qué hice en mi vida privada, sobre en qué he trabajado y me he desarrollo e incluso qué pasó con una campaña que perdí".

Sobre el financiamiento de su fallida campaña a diputado en 2009, reiteró que no tenía conocimiento de los hechos que menciona el reportaje y que su coordinador de campaña, Cristóbal Acevedo, renunció este martes. "Él tiene que aclarar y va a tomar las acciones legales como lo señaló".

En tanto, el coordinador de la campaña de Sichel, Juan José Santa Cruz, quien también pertenecía a la DC en 2009 y era tesorero de esa colectividad, también habló en el comando y señaló que "les digo con conocimiento de causa, ninguna empresa se acercaba a la DC a donar plata. Era la DC la que iba a las empresas a pedir plata".

Responde la DC

Por medio de una declaración pública, la falange respondió las acusaciones de Sichel y su comando. "Nadie sensato puede creer que el representante de Chile Podemos Más no haya sabido quién lo financiaba en su candidatura 2009; más cuando las boletas están firmadas por figuras de su propio entorno".

Agregan que "adherimos a lo ya declarado por el ex presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, sobre que estas sumas fueron gestionadas directamente por Sichel y su entorno" y que "la intencionalidad de involucrarnos como partido, se debe a la desesperación de Chile podemos Más" .

La declaración de la tienda concluye anunciando que "nos reservamos las acciones legales y penales para responder a esta acusación, que solo busca salvar una candidatura que ya no tiene vuelta".