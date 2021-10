Sichel pide a los partidos de Chile Podemos Más que dé libertad de acción para las presidenciales del 21 de noviembre

Política

Luego de que se siguieran produciendo las deserciones de parlamentarios del sector hacia la candidatura de José Antonio Kast.

En el marco de su caída en las encuestas y de la decisión de más de una decena de parlamentarios de Chile Podemos Más de anunciar que respaldarán la opción de José Antonio Kast, el abanderado del pacto, el independiente Sebastián Sichel pidió esta noche a los dirigentes de los partidos que los respaldan que den libertad de acción de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

Resaltando su calidad de independiente, con la que ganó la primaria del sector bajo el compromiso de que los perdedores apoyarían al triunfador y dado lo que ha ocurrido "quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que le declare la libertad de acción, que vuelva a donde quería estar" y lo propio pidió respecto de los apoyos partidarios, señalando que las colectividades pueden tomar la decisión que quieran respecto de sus apoyos partidarios.

Y continuó con sus críticas hacia quienes se están desmarcando de su candidatura, asegurando que mientras algunos, como él, tienen un proyecto de futuro, "otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado, apoyar a una antigua derecha y hacer que el país retroceda en derechos que ya había ganado para las diversidades, para las mujeres, para minorías, para el cambio climático y el combate por la sustentabilidad, quieren volver atrás simplemente porque no creen en un proyecto colectivo y están parados en el pasado".

Y luego sentenció que una encuesta "nunca mueve nuestras convicciones" y aclaró que no se dejará arrastrar por el "chantaje" de quienes quieren que se transforme en algo que no es, "una persona de extrema derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad, una persona que no es independiente, una persona que no cree en las ideas de la libertad", con lo que implícitamente describió al candidato José Antonio Kast.