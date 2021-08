Sichel por Dominga: "No debe seguir avanzando sin resolver ese punto crítico y esencial que es la afectación de la biodiversidad en la zona costera"

Política

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió este jueves a la polémica decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo de aprobar el proyecto minero-portuario Dominga que busca desarrollar la empresa Andes Iron en la comuna de la Higuera.

Al ser consultado, el exministro de Desarrollo Social indicó que son las instituciones las que "deben resolver, pero creo que el proyecto no debe seguir avanzando sin resolver ese punto crítico y esencial que es la afectación de la biodiversidad en la zona costera".

Sichel además señaló que "la región no aguanta un nuevo puerto", tema que profundizó que: "no podemos seguir desarrollando proyectos en el que cada uno construye un puerto porque eso afecta al territorio y a la biodiversidad natural en un lugar estratégico para nuestra biodiversidad como es la Región de Coquimbo y la zona especial donde se está desarrollando. Por lo tanto, seguir avanzando en un proyecto en que se está construyendo un nuevo puerto no es sostenible ambientalmente para la región y muchas veces las empresas no solo tienen que evaluar la sostenibilidad de su proyecto financieramente, sino también ver cómo se provocan economías de escala y eficiencias en una zona que ya tiene un puerto aprobado y no parece razonable seguir avanzando en un segundo puerto".

De esta forma, el exCorfo se suma a las declaraciones hechas el miércoles por los otros candidatos a La Moneda.

Tras conocer la resolución de la Comisión, Yasna Provoste, dijo en Twitter que "el proyecto Dominga es incompatible con el modelo socio ambiental que estamos impulsando, que pone al centro a las personas y los territorios. Es esto lo que Chile necesita y demanda. Por eso digo con fuerza: ¡No queremos una nueva zona de sacrificio!".

Mientras Paula Narváez agregó que esta aprobación "es un error que nos costará caro. Esto no es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio. No queremos desarrollo a costa de los territorios y del bienestar de las personas. No profundicemos la crisis climática".

El candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, señaló que "Chile Vamos y la derecha están haciendo un daño irreparable al permitir que continúe el proyecto de minera Dominga. Nuestra postura en esto es clara y la mantendremos firme en un futuro gobierno: queremos desarrollo pero no a costa del medio ambiente y las comunidades".