Sutil busca dar señal de unidad y pide sumar “agenda económica” a las medidas sociales

El candidato del comercio, Ricardo Mewes, habría llegado a la casona de Sótero Sanz con la idea de conseguir los “votos testimoniales” comprometidos, lo que no ocurrió.

Una intensa jornada se vivió ayer en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los representantes de las seis ramas que conforman la multigremial, además de expresidentes, llegaron a la casona ubicada en Monseñor Sótero Sanz con el fin de elegir al sucesor de Alfonso Swett y oficializar a Juan Sutil -candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)- para los próximos dos años.

“Con trabajo en equipo lograremos los objetivos que nos hemos trazado”, afirmó el nuevo timonel de la CPC en su discurso.

“Dividirnos entre buenos y malos, grandes y chicos, poderosos y débiles, privados versus Estado, nos hace daño, nos empobrece, y no nos permite avanzar con la urgencia que requiere la solución de los problemas de las personas”, planteó.

Ricardo Mewes, candidato de la CNC, junto a Sergio Torretti, extitular de la CChC.

De izquierda a derecha, Bernardo Matte, Luis Enrique Yarur, Claudio Melandri y Segismundo Schulin-Zeuthen.

Aprovechó también de anunciar los principales focos de su agenda al mando del mundo empresarial: la inversión y el empleo. “No es posible una agenda social sin agenda económica. Esta agenda, donde la empresa tiene un rol central, requiere de condiciones habilitantes y reglas claras que permitan que las personas puedan desplegar su potencial e iniciativa individual. Gracias a una democracia robusta, a la estabilidad y libertad que han imperado en nuestro país durante los últimos 30 años, los chilenos hemos avanzado en la senda del progreso”, recalcó.

El dirigente expuso que el debate para reformar el la carta fundamental, que tendrá un hito en el plebiscto del 26 de abril, será central: “El proceso constituyente es, sin duda, el desafío más importante que enfrentamos hoy. Requiere un ambiente de orden y paz que garantice un proceso equilibrado, donde todos podamos participar de manera segura y argumentada”. Sostuvo que participar en el plebiscito es “una obligación ineludible. Todos debemos contribuir a definir los contenidos de la Constitución, cualquiera sea el camino elegido”.

Por último, Sutil agradeció a los empresarios que “se la juegan día a día por invertir, crear empleo y apoyar a sus trabajadores (...) y quiero resaltar este punto porque sé y sabemos que hoy es fácil, e incluso gratuito, criticar al mundo empresarial”.

La consejera de Sofofa, Rosario Navarro. De fondo Lorenzo Constans, Hernán Somerville y Juan Claro.

Carmen Román, Paz Ovalle y Janet Awad llegando a la CPC y recibiendo el voto en el que debían marcar su opción.

Los temas obligados

Durante la jornada, y aunque la mayoría de los empresarios fue más bien reacio a hacer declaraciones públicas, un tema que fue recurrente en las conversaciones fue la propagación del coronavirus Covid-19 y la crisis social y política en Chile.

En el caso de la propagación de la pandemia, el comentario apuntó sobre todo a los protocolos internos en las empresas, además del manejo que ha mostrado el Gobierno.

También hubo bromas. Así ocurrió con Janet Awad -vicepresidenta de la Sofofa-, a quien más de un consejero gremial le comentó que tendrá que permanecer al mando de la entidad porque el titular, Bernardo Larraín Matte, está fuera de Chile.

Respecto de la crisis social y política, el tenor fue preocupación por la paralización de inversiones y la detención de proyectos.

Los votos que no fueron

Tal como se preveía, Sutil se impuso sobre Ricardo Mewes, candidato de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), contando con el apoyo generalizado de cinco ramas: su gremio patrocinador, la SNA; la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

El voto de esta última entidad resultó para muchos el decisivo. La minería fue el primer sector que lo respaldó, además de la propia SNA.

La abrupta decisión sorprendió a varios, pero mucho más a Ricardo Mewes, quien había desplegado conversaciones con algunos asociados y cercanos al gremio minero. Según trascendió, al menos tres expresidentes de la CPC le habrían manifestado semanas antes que lo respaldarían con su voto, lo que le daba más vuelo a la candidatura del expresidente de la CNC.

Mewes habría llegado ayer a la casona con la convicción de que, además de los 10 votos de su gremio y otro que venía del actual timonel del Comercio, Manuel Melero, tendría los otros apoyos comprometidos. Eran 15 los votos que esperaba ver reflejados en la papeleta y que no se materializaron. Mewes obtuvo 12 sufragios.

A pesar de que con el correr de los días los gremios se fueron alineando con Sutil, la CNC decidió seguir adelante con la candidatura de Mewes, para, dicen algunos consejeros, dejar consignado en la historia de la CPC que el comercio intentaba ocupar el sillón presidencial.

Juan Sutil junto a su familia. Su esposa Isabel Condon y sus hijos Juan Guillemo, Vicente y Nicolás.

Las prioridades de los gremios que esperan al nuevo presidente

Los dos años en que Juan Sutil liderará la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) serán tiempos "turbulentos", coinciden representantes de las ramas. Sin embargo, varios tienen claros los temas que esperan que el empresario agrícola aborde mientras lidere la entidad.

El proceso constituyente, la agenda social y económica, y la reestructuración de la CPC y su rol en el debate público serán los ejes centrales.

"A Juan Sutil le va a corresponder liderar y gestionar la reflexión que se comenzó en la CPC el año pasado sobre el tipo de organización, nuestros objetivos de mediano plazo, los principios en la defensa de las adecuadas políticas públicas; hay elementos de trabajo pero no están terminados, eso es el trabajo de corto plazo que hay que continuar", sostuvo el titular de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena.

Lo planteado por Mena fue compartido por Patricio Donoso, titular de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien agregó que "hay desafíos internos que nos hemos planteado, importantes temas a enfrentar para robustecer la institución, de manera que esté al día para enfrentar los desafíos país que tenemos".

El líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, señaló que "a cada presidente le gusta hacer algunos cambios de modernidad, o ajustes, y es natural que así sea, pero hay que dejar que todo avance naturalmente".

La vicepresidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Janet Awad, agregó que la generación de empleo no se puede pasar por alto. "Hoy más que nunca tenemos que poner foco en que realmente seamos capaces de no destruir empleos y que seamos capaces de acompañar el crecimiento de la economía, y obviamente e idealmente acompañado también de una mejora en productividad", dijo.

Desde el comercio plantearon que la reactivación económica es uno de los temas centrales; sin embargo, agregaron que insistirán en plantear -como gremio- la idea de democratizar la CPC.

"Necesitamos poner a la CPC en la agenda social, reestructurarla, hacerla más inclusiva, más abierta (...) es fundamental que la CPC pierda su carácter de cúpula de las grandes empresas. Hay que incluir a las PYME, a las regiones, hay que incluir otras ramas", sostuvo Manuel Melero, titular de la CNC.

El próximo martes Sutil liderará su primer comité ejecutivo, allí se espera que se definan los lineamientos de la agenda de trabajo en el corto plazo.

Sin embargo, por el momento ya tendría sus primera reuniones definidas con autoridades de Gobierno, no descartando, incluso, un encuentro con el titular de Salud, Jaime Mañalich, para abordar la contingencia en torno a la llegada del Covid-19 a Chile.



Se reunirá con PYME, Asech y sindicalistas

Hoy Sutil tiene agendados una serie de encuentros con diversos actores. A las 8.30 comenzará una reunión con la Conapyme; recibirá a la Multigremial de Emprendedores; más tarde se entrevistará con la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y por último sostendrá una reunión con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y con la Central de Trabajadores de Chile (CTCH).