Timonel PC, Guillermo Teillier asegura que no hay tiempo para cambios de propuestas: "Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa"

Política

Mientras que el abanderado respondió reiterando su disposición a escuchar y abrirse a nuevas ideas.

En la medida que los comandos reordenan sus fichas para enfrentar la segunda vuelta presidencial en diciembre, los distintos partidos analizan los resultados parlamentarios y cómo estarán representados en el Congreso; en este sentido, el Partido Comunista hizo lo propio, felicitándose por haber terminado con el bloqueo del partido en la cámara alta con los senadores electos Claudia Pascual y Daniel Núñez.

Pero mientras el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se abre a moderar su programa para volverlo más transversal, el timonel y diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier –quien no resultó electo al Senado por la Región Metropolitana- hizo una reveladora advertencia respecto del programa de gobierno: "Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos, (pero) no hay tiempo para discutir un nuevo programa, eso no va a ser así. Para que quede claro: hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa", sentenció Teillier.

Sin embargo, el dirigente suavizó esta postura, añadiendo que hay temas que se pueden conversar e incluso perfeccionarse; como en materia de seguridad, porque –a su juicio- "en ese tema nos ha faltado argumentación, en el programa de Boric viene, pero a lo mejor en otro programa viene mejor. Eso no es ningún problema conversarlo", lo mismo que en materias medioambientales.

Mientras que en la actividad en que la expresidenta del Colegio Médico Izkia Siches asumió como jefa de campaña de la candidatura de Gabriel Boric, este último respondió a los dichos del timonel comunista, reiterando su disposición a "escuchar para incorporar las buenas ideas", y añadió; "nos hemos reunido con el equipo de Yasna Provoste, de Marco Enríquez-Ominami y de organizaciones sociales. También con equipos programáticos para llegar a consensos en materia de pensión, reactivación económica, salud y tributaria. Por supuesto que vamos a hacer modificaciones ¿Si no para qué uno habla?", puntualizó.