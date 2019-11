Timoneles de oposición ponen en duda aprobación de acuerdo en pensiones por la Cámara

Política

Si bien no se cerraron de plano, aportaron posturas que llevan a pensar que tal vez el Ejecutivo se vea obligado a volver a negociar, para llegar a acuerdo en materias de más largo plazo.

Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, el acuerdo en materia previsional alcanzado a altas horas de anoche entre el gobierno y senadores opositores podría caerse en la Cámara o el Ejecutivo tendría que volver a negociar. Ello porque la mayoría de los diputados de la ex Nueva Mayoría y Frente Amplio se han expresado contrarios a aprobarlo y los presidentes de las colectividades opositoras tampoco ha sido categóricos en respaldarlo.

En el marco de una reunión con representantes de organizaciones sociales, para abordar los temas que debería –desde la mirada ciudadana- contemplar la Constitución, lo timoneles que llegaron a la cita organizada por el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, -diputado Mario Desbordes (RN), Fuad Chahín (DC) y Carlos Maldonado (PR)- se vieron forzados a abordar el tema. Pero el único que lo suscribió derechamente fue Desbordes, pese a no estar 100% satisfecho con que se avanzó.

"La bancada de Renovación Nacional va a ratificar el acuerdo al que se llegó anoche, estamos conformes, aunque siempre uno quisiera más", sentenció el dirigente, consciente de los problemas suscitados en la vereda del frente. E instó a que "partidos de oposición y sobre todo a los diputados de oposición que dejen de lado la disputa con sus senadores y lleguemos a acuerdos beneficiosos para todo Chile", aunque admitió que el Ejecutivo debería ser "más institucional" en estos debates.

Respecto del acuerdo insistió en que "también estoy muy claro que esa no es la solución definitiva, pero es un avance muy importante que hay que valorar".

Mucho menos claro respecto de la aprobación del acuerdo fueron los timoneles que lo siguieron. De hecho, Chahín detacó que "lo que se aprobó ayer es positivo; pero, quiero decirlo responsablemente, es poco más que lo que ya estaba sobre la mesa en las conversaciones que tenía la DC con el gobierno, en el marco de la discusión de pensiones, antes de la crisis. Es un poquito más, entonces creo que, sin duda, es valorable, pero no le puedo decir cómo van a votar nuestros diputados, porque tengo que conversarlo con ellos".

Sin embargo, en una señal positiva destacó "el rol que cumplió nuestra senadora Carolina Goic ahí, pero la actitud de seguir regateando donde está la prioridad de los ciudadanos que es dignificar las pensiones, me parece absolutamente sorprendente. Sinceramente espero que este paso sea un anticipo de lo que podemos dar en materia de agenda social, donde todavía quedan temas pendientes".

Desde el punto de vista del timonel PPD "este acuerdo es apenas un primer paso, porque lo que es necesario es un verdadero pacto social, no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo y que sea debidamente financiado".

Y añadió que "deben haber ingresos permanentes y eso todavía no está reflejado en este acuerdo que es parcial, un paso que hay que valorar, pero no es lo que estamos buscando. No digo que sea un mal acuerdo, pero es un acuerdo que no da cuenta de las demandas ciudadanas todavía".

Y respecto de su ratificación en la Cámara, aclaró que esta instancia "es absolutamente soberana para decidir sobre la materia, a mi juicio este es un paso que hay que valorar, pero no da cuenta de las demandas ciudadanas".

En la misma línea de sus predecesores de oposición, el timonel del Partido Radical, advirtió que "nosotros creemos que hay que agregar muchas cosas, así es que esperamos que de aquí a que llegue a la Cámara de Diputados hayamos llegado a un acuerdo político con el gobierno sobre una agenda social", aunque aclaró que como partido "no descartamos lo de ayer, pero creemos que es necesario más"

Por lo que estima que "si sólo se aprueba eso se puede perder la urgencia de soluciones mayores" y tanto su partido como el resto de la oposición, señala, "queremos soluciones más de fondo en tema tributario, de pensiones, solidaridad que permita solucionar el tema de las pensiones de la clase media ahora; es decir, en el corto plazo, a través de solidaridad en la cotización adicional".

Su postura, subrayó, apunta a "un conjunto de medidas que apuntamos a que mejoren la calidad de vida de las personas y no sólo con medidas paliativas".