Tras la alta inflación de septiembre, presidenciables y parlamentarios piden evaluar los efectos negativos del cuarto retiro desde las AFP

El aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric, señaló que es una simplificación atribuir el alza del IPC sólo a los giros.

El IPC de 1,2% reportado para septiembre por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cayó como balde de agua fría, no sólo en el sector económico también en el mundo político, donde algunos parlamentarios contrarios a los retiros desde las AFP le atribuyen la alta cifra del mes pasado que, además, empuja la inflación a 5,3%, su mayor nivel desde el año 2008.

También opinaron acerca del tema algunos candidatos presidenciales, que siguen con preocupación del devenir de la polémica iniciativa en la Cámara Alta.

En este sentido, el representante de Chile Podemos Más -quien ha debido enfrentar críticas por su posición en contra de la propuesta, habiendo hecho uso del primer giro-, Sebastián Sichel, atribuyó esta alza del IPC al "populismo" de algunos parlamentarios que han apoyado proyectos que provocan inflación -apuntando al cuarto retiro desde las AFP-, que es "la tragedia de la pobreza en Chile", dijo en entrevista en Radio Agricultura.

Y añadió que "hay populistas de izquierda y de derecha que están haciendo más pobre a los chilenos por las políticas que están promoviendo. Obvio, el clientelismo siempre dice que es mejor entregar plata que hacer las cosas bien. Pero nosotros deberíamos de una vez luchar contra la inflación y detener la inflación, lo que significa hacer políticas sociales permanentes, no la cultura del bono".

Según Sichel, lo doloroso del cuarto retiro es que varios millones de personas ya no tienen qué retirar y a las que les afectará el aumento de los precios de los productos básicos que seguirán subiendo.

Por su parte, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, defendió la política de los retiros, que habrían contribuido a la alta inflación, señalando que no la instaló la oposición, sino que surgió,"porque el gobierno llegó tarde y mal ante una crisis donde la gente sigue teniendo tremendas necesidades y donde hay una desigualdad estructural en Chile que es muy grande".

A su juicio, constituye una "simplificación", según dijo en entrevista en Radio Cooperativa, atribuirle la inflación sólo a los giros desde las AFP.

En todo caso, reiteró que su sector insistirá en el Senado en medidas que lo hagan menos desigual, debate que está convencido se dará en esta parte de la tramitación.

"No me gusta nada"

Tras conocer estos datos, el primer representante del Senado en reaccionar fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien junto con asegurar que esto es algo que "venimos advirtiendo hace semanas", y que con muy pocas excepciones los economistas ya han advertido que sucedería, fue categórico en que si bien existen factores internacionales que influyen esta cifra tan alta, "también son clave el mayor poder adquisitivo por el IFE y los retiros".

Respecto a lo último, Lagos argumentó que además de disminuir las pensiones futuras de los cotizantes, "los retiros son problemáticos en una economía sobrecalentada, pues presionan aún más la inflación y esto impacta directamente en los más vulnerables".

De ahí que alertara a sus pares del Senado en orden a que deben "evaluar muy cuidadosamente el impacto de este proyecto de ley", en alusión al cuarto retiro desde las AFP, que inició su tramitación esta semana en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Según el integrante de la Comisión de Hacienda, "las condiciones están cambiando. Como he dicho, este proyecto no me gusta nada. Tal como está puede ser muy dañino".

Un discurso muy similar planteó desde la UDI el senador también integrante de Hacienda, Juan Antonio Coloma, asegurando que "la inflación es por lejos el peor impuesto que existe en un país" y, en este sentido, sigue la misma línea crítica del senador opositor que lo antecede, señalando que "espero que este sea un elemento a considerar cuando se toman medidas de políticas públicas".

"Obviamente, todo aquello que supone aumentar los incentivos para esa inflación deberían ser considerados con doble preocupación. Mucho de eso pasa con los retiros de fondos de pensiones", subrayó Coloma, agregando que "es de esperar que este sea un elemento que esté en el debate y no simplemente que se deje pasar, como si diera lo mismo".