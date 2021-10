Una fuerte presión de Sichel y Kast a Boric fue la tónica en el debate presidencial de la Archi

Política

Más de dos horas duró el encuentro en el que seis aspirantes a La Moneda volvieron a confrontar sus programas.

Uno de los debates presidenciales más extensos se desarrolló esta mañana entre los aspirantes a La Moneda, en el que seis de los siete candidatos reiteraron sus posturas acerca de múltiples temas como la reforma de pensiones, el Estado de Emergencia en La Araucanía y la contingencia política, entre otros temas.

Lo más destacado fue la permanente presión ejercida por los abanderados de centroderecha y derecha, Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), al de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS).

Dos horas y media se extendió el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en que una vez más los candidatos a La Moneda enfrentaron sus programas de gobierno de cara a la elección presidencial del 21 de noviembre. En la ocasión además de los ya mencionados participaron la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), el representante del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y de Unión Patriótica, Eduardo Artés.

En este debate hubo más oportunidades de enfrentamiento cruzado entre los candidatos, lo que a ratos tensionó el encuentro.

Pensiones

Uno de los temas que recorrió el debate fue el de las pensiones y el proyecto de cuarto retiro, en que la postura de Boric fue insistentemente desafiada por Sichel y Kast.

En este sentido, el aspirante retado partió el debate reiterando que "puedo dar garantía absoluta que los ahorros (previsionales) de los chilenos no se van a tocar por parte del gobierno", en el caso de llegar a La Moneda. Algo en lo que se ha visto obligado a insistir debate tras debate.

En esta oportunidad, se le enrostró también su permanente cambio de actitud respecto al proyecto de cuarto retiro, respecto de lo cual insistió en que lo aprobó en la Cámara sin impuestos porque ha visto la necesidad de la gente, que producto de la pandemia se ha visto en la obligación de autofinanciarse con los retiros desde las AFP. Pero señaló que su sector repondrá la discusión de que el beneficio pague impuestos en el Senado a través de indicaciones, lo que afectaría a quienes tengan una renta superior a $ 2,6 millones.

Mientras que Sichel insistió en rechazar las políticas de los retiros desde las AFP y, en particular, el cuarto proyecto. Y explicó que su propuesta de retirar el 100% de los fondos apunta más bien a "proteger de cada chileno a decidir quiénes administran sus cuentas personales", ya sea un ente público o privado.

Enríquez-Ominami, por su parte, instó a Provoste y Boric a asumir el compromiso de terminar con las AFP, algo a lo que la candidata DC respondió que desde antes de postular a La Moneda ha estado con esa postura y que según su programa, de llegar a Palacio, "avanzaremos sin AFP".

En este sentido, más adelante ahondó en que su propuesta de aumentar en 6% u 8% la cotización adicional se debe a que todo dependerá de la reforma tributaria que habrá de por medio.

Banco Central y energía nuclear

En el contexto de este debate, se le consultó a Boric su opinión acerca de la labor del Banco Central, respecto de lo cual el diputado por Magallanes fue categórico: "El Banco Central ha cumplido de manera su labor, que es controlar la inflación", por lo que fue enfático en no validar las "críticas destempladas" al presidente del organismo, Mario Marcel. Junto con ello aseveró que de llegar a La Moneda respetará la autonomía del instituto emisor.

También se le consultó respecto de los tratados de libre comercio y si efectivamente los revisará. Boric negó que vaya a hacer una revisión unilateral y se explayó señalando que la revisión permanente de los convenios es un proceso natural. Por su parte, aseguró que revisará "multilateralmente los tratados, para diversificar la matriz productora de Chile", lo que hará respetándolos. Y en referencia al TPP-11 indicó que se debe poner por delante el interés de Chile en su debate.

Respecto a su candidatura y la injerencia del PC en ella, Boric fue enfático: "Acá el candidato presidencial soy yo y no el candidato que fue derrotado en la primaria, que es Daniel Jadue y, por lo tanto, las decisiones finales las voy a tomar yo y no Daniel Jadue".

Por otro lado, Sichel advirtió que los inversionistas chilenos no invierten en el país debido a la incertidumbre política y económica que se ha generado, lo que atribuyó en parte al trabajo de la Convención Constitucional.

En este sentido, Kast se sumó a la crítica, asegurando que la "si la Convención sigue saliéndose de los marcos (...), lo que yo haría es llamar a la ciudadanía en el plebiscito de salida a no aprobar".

Y en materia política, Sichel adelantó que los cambios en su comando lejos de deberse a la contingencia que lo ha afectado se deben a que "quiero incorporar más a los partidos en la campaña".

En otro aspecto, llamó la atención la propuesta del Eduardo Artés en cuanto a apostar por la energía nuclear. Según el candidato de Unión Patriótica, "necesitamos asegurar el tema energético" y que para un país que tiene que volver a ser industrializado, una de las menos contaminantes es la energía nuclear. "Hoy existe la tecnología para que sea una energía segura", sentenció.

Estado de Emergencia

Respecto al Estado de Emergencia decretado para La Araucanía y la violencia que llevó a ello, Boric fue interpelado insistentemente por Kast y Sichel, señalando que rechaza la violencia, asegurando que "no estoy de acuerdo con la militarización de La Araucanía, pero los delitos hay que perseguirlos y en eso no me va a temblar la mano". Sin embargo, no dudará en dialogar con todos los involucrados, señaló.

A lo que Sichel le criticó que, junto con indultar a quienes participaron en los hechos de violencia del 18 de octubre de 2019, esté dispuesto a conversar no sólo con las víctimas de la violencia en La Araucanía, sino también con los victimarios.