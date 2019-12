Valoran anuncios a reformas de Piñera, pero persisten críticas por DDHH

Política

Francisco Vidal, Luz Poblete, Laura Albornoz y Diego Schalper, panelista de Estadio Nacional se refirieron a las últimas entrevistas del Presidente Piñera en La Tercera y CNN.

A 70 días del estallido social del 18 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera dio una entrevista a La Tercera, medio en el que afirmó que "lo peor de la crisis ya pasó", Junto con reafirmar el "gran acuerdo nacional para una hoja de ruta que nos permita seguir avanzando", anunció que en los próximos días dará a conocer reformas a las pensiones y a la salud.

Francisco Vidal: "Decir hoy que pasó lo peor de la crisis ya pasó es irresponsable"

El exministro de Defensa, Francisco Vidal (PPD) y panelista de Estado Nacional, afirmó esta mañana en el programa que "decir hoy, 29 de diciembre, que pasó lo peor de la crisis es irresponsable".

"Estamos en la mitad del río, anchísimo y con aguas turbulentas y hay que llegar en paz a la otra orilla. Y si el Presidente hace esa afirmación alimenta a quienes no quieren llegar en paz. Sería más prudentes en los pronósticos", dijo.

Por otro lado, coincidió en que la solución del problema de fondo es escuchar la demanda ciudadana en cambios estructurales "y anuncia dos, la reforma a la salud estructural y la reforma a la previsión estructural. Hemos atendido al pilar solidario a un millón y medio de pensionados, pero queda fuera el pilar contributivo, un millón 200 mil".

Respecto de la entrevista a CNN en español, donde el Presidente afirmó que varios de los videos de violaciones a los DDHH eran falsos, Vidal señaló que aunque todos fueran falsos, "no se puede desconocer los 24 muertos. La democracia exige mantener el orden público sin violar los Derechos Humanos".

Laura Albornoz: "el Presidente está desfondado"

Por su parte, la panelista y también exministra, Laura Albornoz, junto con reconocer que no había leído la entrevista de hoy, afirmó que el Presidente Sebastián Piñera "está desfondado".

"Esta entrevista es para paliar entrevistas anteriores. Lo veo desfondado y en una crisis profunda. Lamento que la democracia chilena esté en estas circunstancias. Quizá un presidente con más cercanía a los Derechos Humanos hubiese puesto más atajo al tema, no lo digo yo, sino instituciones de DDHH".

Consultada sobre qué se hace con un presidente "desfondado", dijo que "hay que tratar de coordinar a los partidos políticos y movimiento social para que las demandas queden plasmadas en la carta magna".

Diego Schalper: "Se están planteando dos reformas muy profundas"

El diputado Diego Schalper (RN) valoró las reformas anunciadas. "Me quedo con la parte relevante, se están planteando dos reformas muy profundas, cómo hacemos para que el sistema previsional y un plan único en salud es una tremenda noticia. Si no tenemos un espacio común para todos en salud, no se puede construir algo en conjunto. Es relevante que el presidente hable de una hoja de ruta".

Respecto de la afirmación de Laura Albornoz, sostuvo que "no es el presidente el que está desfondado, sino el sistema. Por eso es importante revisar los últimos 30 años".

Respecto de la entrevista a CNN y de los supuestos videos falsos, dijo en "estos 65 días han circulado 44 videos falsos en las redes sociales", según una investigación de su equipo asesor, la que dice, fue entregada a la fiscalía.

Luz Poblete: "Es importante que Chile Vamos le dé un apoyo al Presidente"

La secretaria general de Evopoli, Luz Poblete dijo que lo importante fue "abrirse a cambios estructurales en la salud y AFP, que ha sido la demanda de los últimos 70 días y de mucho antes".

Por otro lado, dijo que es "muy importante que el presidente se sienta apoyado, es importante que Chile Vamos le dé un apoyo responsable al gobierno. La crisis extrema las posiciones. La figura del presidente debe ser apoyada, sobre todo en crisis. Cuando hay diferencias se dicen en privado. El rol de Evopoli ha sido el de bisagra".